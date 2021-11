L'oroscopo di oggi, 26 novembre: i Pesci spendono senza paracadute

L’oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 26 novembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Protettivi con i figli, nei quali rivedete voi stessi. Per loro vorreste tutto ciò che non avete avuto o che non siete riusciti a diventare.

Toro. 21/4 – 20/5

Luna in quadratura a Marte, che dal segno opposto vi lancia un’urticante opposizione: o litigate con tutti, inclusi voi stessi, o ci dormite su.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Produttivi e rampanti al lavoro: trattative fruttuose con un interlocutore intelligente che fa il proprio tornaconto, ma rispetta anche il vostro.

Cancro. 22/6 – 22/7

Di corvè con furore, specie chi ha un'attività in proprio e scadenze imminenti o chi invece si carica anche del lavoro del collega assente.

Leone. 23/7 – 23/8

Un gran da fare in casa. Se mentre siete al lavoro, i ragazzi restano soli, rientrando trovate una situazione simile al passaggio degli Unni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna silenziosa in dodicesima casa, le parole vi escono di bocca comunque, ma è più probabile che si tratti di discussioni o di gaffe imbarazzanti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Concluse le incombenze della settimana, con lo sguardo avanti già in corsa verso il futuro iniziate a pianificare le attività della prossima.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Scalpitante con Marte battagliero nel segno avversato però dalla Luna potente allo zenit. Benone il lavoro, sostenuto da una volontà indomita.

Sagittario. 23/11 – 21/12

In coppia la forza della vostra relazione si fonda sul dialogo. Condividete sogni, emozioni, progetti. In pratica, un ponte di energia chi vi mantiene uniti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In una questione di cuore gli amici vi spingeranno ad attivarvi. Facile parlare di iniziativa e coraggio quando non si è coinvolti in prima persona.

Acquario. 21/1 – 19/2

Errore di valutazione: una persona che sulle prime vi ha affascinato si rivela tutt'altro che la vostra mezza mela, le due metà non coincidono affatto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Al lavoro combinate poco. In compenso chiacchierate molto e spendete come nababbi. Allo shopping non rinunciate mai, nemmeno se siete al verde.

