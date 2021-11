L'oroscopo di oggi, mercoledì 24: per i Gemelli la Luna gira come vuole

L’oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 24 novembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Mattinata a rilento, stranamente pigra, vista la quantità di impegni in agenda. Con la Luna e Plutone in quadratura, si progetta tanto, ma non si fa nulla.

Toro. 21/4 – 20/5

Tra colloqui e contatti, avete la giornata piena, stressati da ritmi frenetici e anche da interlocutori che si rivelano più difficili del previsto.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna gira come vuole, al mattino coinvolge le finanze e poi promuove i contatti. Mercurio passa in opposizione: occhio ai blackout comunicativi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dolce e intuitiva, la Luna, in transito nel segno, fa di voi degli inguaribili romantici, ma Plutone opposto vi costringe a fare i conti con la realtà.

Leone. 23/7 – 23/8

Luna inerte e silenziosa al mattino, ma non ve ne preoccupate più di tanto: sentite che qualcosa di buono sta già bollendo in pentola.

Vergine. 24/8 – 22/9

Luna amica al mattino. Peccato che il vostro governatore Mercurio da oggi si metta di traverso: critiche e clima di tensione in famiglia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Luna imprevedibile e piantagrane al mattino, amicona poi. Coppia ai ferri corti, ma basta puntare su ideali comuni per ritrovarsi in perfetto accordo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grinta da spendere sul lavoro. Soddisfazioni per chi ha un'attività per la quale rischia: trattiene il fiato, ma quando vince, vince davvero.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Che bella notizia per voi amanti del viaggio e della vita sociale: proprio oggi Mercurio passa nel vostro segno, promettendovi nuove opportunità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi svegliate storti con la Luna opposta, ma cambiate presto idea, dedicandovi con passione ai mille progetti che avete in mente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Innocua per voi la Luna del mattino, che insiste sul lavoro. Nel pomeriggio l'attenzione si concentrerà soprattutto sul rapporto di coppia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Che disdetta oggi: Mercurio passa in quadratura, facendovi morire dalla voglia di viaggiare, anche se per il momento non ne avete la possibilità.

