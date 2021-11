L'oroscopo di oggi, martedì 23 novembre, segno per segno: Ariete nervoso, Acquario lavoratore

L’oroscopo di Barbanera di oggi, martedì 23 novembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Anziché scaricare il vostro nervosismo in famiglia, cercate di razionalizzare e di individuare la causa del problema per risolverlo alla radice

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna complice in sestile promette contatti e affari vantaggiosi. Con una delle persone che conoscerete nascerà un'amicizia particolare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giornata tranquilla per voi, anche se piuttosto spendacciona per via della Luna in seconda casa. La banca dell'oroscopo: acquisti da nababbi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con il partner siete sempre molto affettuosi e anche se sulle prime sembra distante ci pensa il vostro filtro magico a riattizzare la fiamma.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata introspettiva: la Luna in dodicesima casa vi trascina in un'isola di nostalgia e ipersensibilità, facendovi volare con la fantasia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Tutti i pianeti dalla vostra oggi, a parte il solito Nettuno. Vi sentite in pace con l'ambiente e le persone intorno, state bene ovunque e con chiunque.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Inchiodati al lavoro quando vorreste essere liberi di dedicarvi ad altro. Se proprio non potete delegare, sperimentate il piacere di sentirvi utili.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Felici anche di martedì tra colleghi zelanti e generosi di buoni consigli, soprattutto se siete alle prime armi e le loro dritte sono vera manna.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta ed attendere che si presenti l'occasione giusta per agire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Partner immusonito, ma indubbiamente ha le sue buone ragioni. Troppo tempo, energia e dedizione proiettati sul lavoro e su altri interessi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Fiduciosi nella validità del vostro progetto, nonché nella disponibilità dei colleghi, oggi lavorate di buona lena senza avvertire la fatica.

Pesci. 20/2 – 20/3

In coppia il segreto della vostra intesa è la complicità. Vi dividete i compiti, dal preparare la colazione all’accompagnare i figli a scuola.

