Oroscopo, la settimana perfetta del Sagittario: energia e voglia di fare

Settimana di cambio della guardia, il Sole cambia segno seguito da Mercurio, il Sagittario è nel suo momento migliore e lo zodiaco riattiva i segni di fuoco!

Ariete

È una settimana che vi chiede collaborazione ed un'attitudine mentale positiva, il vostro cielo è davvero in forte mutazione, ma sembrate scontenti ed inquieti e non vi accontentate di fare le cose in maniera leggera. Volete fare sul serio, inseguire ambizioni e grandi obiettivi, godere della vita e dei piaceri, e non avere la sensazione di stare in sospensione aspettando qualcosa che ancora tarda ad arrivare. Tutto potrà migliorare se solo vi impegnerete a sviluppare energia positiva e vivere con grande entusiasmo ogni ambito della vostra vita. Le stelle intanto preparano grandi cose al lavoro, mentre il preludio di qualche cambio logistico sembra alle porte...

Toro

Torna amica Venere che sempre più rassicurante vi porta a costruire un nuovo e più sereno percorso, il cielo vi rende più leggeri e la sensazione di serenità si impadronisce di voi. Serviranno transiti più grossi per dare quelle svolte che da tempo sognate, ma non tarderanno ad arrivare. Intanto godetevi questo momento così intenso e pieno di carezzevole armonia, vi state sempre più avvicinando alle persone che potrebbero darvi di più e a fare pace con qualche piccolo difetto che risiede nel modo a volte indeclinabile con il quale affrontate la vita. Una maggiore morbidezza sarà una possibilità in più che dare alla vostra personalità di spiccare il volo, piccole entrate di denaro e nuove conoscenze potrebbero caratterizzare questa settimana...

Gemelli

Settimana molto particolare questa che segnando il cambio della posizione del Sole vi mette in regime di opposizione rispetto a "colui che tutto vede". E sarà proprio la visione delle cose a cambiare. Infatti, le stelle vi obbligheranno a fare chiarezza dentro di voi e a rimettere in ordine i vostri rapporti ai quali darete un ruolo ed una valenza specifica. Il vostro cuore sente sempre le mutazioni intorno ai vostri affetti, ed è cruciale in questo momento dare il giusto significato ad ognuna. Priorità affettive insomma che gestiranno il vostro patrimonio affettivo e che vi faranno anche essere più gelosi del vostro tempo e delle vostre abitudini. In molte aree della vostra vita dovrete gestire in maniera altra spazi e possibilità, tante novità intanto nel vostro ambiente sociale, è probabile che molti di voi decidano di cambiare per un po' frequentazioni e referenti, forse da lontano arriverà una nuova proposta di lavoro.

Cancro

Mentre cessano gli appoggi planetari che venivano dai trigoni d'acqua in Scorpione, i pianeti smettono di dare un forte sostegno pratico, ma sarà la Luna a passare nei vostri gradi proprio ad inizio settimana che vi regalerà invece un meraviglioso bagaglio emozionale. Vi renderà felici assaporare emozioni che adesso sentite al sicuro e tesaurizzati in maniera davvero serena e piena di consapevolezza. Tuffatevi quindi nel mondo che più amate, quello dei sentimenti, mostrate accoglienza a qualcuno del passato che verrà a bussare alla vostra porta, soccorrerete un amico con un intervento risolutivo, e troverete il tempo di dedicarvi più alla famiglia.

Leone

Netto miglioramento per voi che state vivendo un momento di passaggio, in cui le parole si fanno argomenti e le motivazioni decisioni. Complice il furbo mercurio che vi rallegra e vi fa sentire davvero pieni di grande gioia, eventi che maturano e si compiono, novità che diventano realtà, è un periodo di grande ristoro per voi e per chi vi è intorno, godrete di una grande vicinanza affettiva e questa settimana sembrerà confermare molte aspettative. Il vostro cielo non mancherà di farvi sentire anche qualcuno da lontano, mentre la programmazione per il nuovo anno rispetto al lavoro ventila già delle buone notizie. Godete di questo allegro andante, emozionatevi e soprattutto non perdetevi in logorree futili ed improduttive.

Vergine

Il vostro cielo vi obbliga a rendere conto all'ambito familiare e a chiarire la vostra posizione, richiesta e risolutiva per altro. Presso i vostri affetti, inizia la quadratura del Sole in Sagittario, e voi andrete inevitabilmente verso una riscoperta delle radici e degli affetti primari. Non solo anche i problemi legati alla logistica ed alla vostra indipendenza sembrano pregnanti, il vostro ufficio sarà quello di riuscire ad affrontare il momento altro in maniera consapevole e risolutiva, anche se sottrarrà un po' di tempo ed energia alle vostre vicende personali che sembrano sempre più obbligarvi a dare una svolta alla vostra vita sentimentale che esige una maggiore libertà personale e spazio di manovra. Intanto, al lavoro la vostra calma vi verrà in soccorso nel sopportare giudizi di cui in fondo vi importa poco.

Bilancia

Il cambio della guardia del Sole incide parecchio sulla vostra realtà, è infatti il regime di sestile che si instaura garantendo una serie di risvolti concreti, poco filosofici e molto dediti ad una vostra realizzazione oggettiva. Le energie tornano e la comunicazione si fa audace e si arricchisce di interlocutori davvero efficaci, nuovi e con i quali è possibile stabilire affari e grande fortuna. E' proprio l'ambito lavorativo che promette molto bene e che vi stimola in maniera del tutto nuova. Gli interfaccia che dovrete curare bene si faranno ben visibili e non vi sbaglierete nel puntare verso questa nuovissima compagine. Intanto, in amore lo scherzo diventa più mordace, confidenziale e pieno di grande complicità, il partner sembra infine raccontarsi a voi senza nessuna estraneità e proporre anche debolezze e confidenze di cui non vi aveva messo financo a parte.

Scorpione

Salutate la brillante energia solare che con suo astro dorato migreranno questa settimana in compagnia del furbo e socievole Mercurio nel segno del Sagittario, sperando di avervi regalato un forte bagaglio di energia e forza tanto da farvi sentire forti e pieni di strumenti per affrontare i cambiamenti che da ora in poi verranno. Rimarrà comunque Marte nei vostri gradi a segnalarvi una serie di tensioni e di slanci di forza e passione che nella vostra vita, un po' di tensione sicuramente è prevedibile, ma dipenderà da voi dimostrare che i sostegni che avete invocato vi hanno veramente aiutato a traghettare voi stessi da un momento complicato ad una dimensione evoluta e piena di grande soddisfazione. Ora concentratevi sulla vostra efficacia e datevi all'azione.

Sagittario

Il vostro cielo si corrobora dell'entrata magnifica del Sole, energia pura, ed anche il furbo Mercurio che nei vostri gradi diventa un po' più istintivo, naturale e pieno di iniziative. È il momento dell'anno in cui vi ricaricate di maggiore energia e vigore, positività e voglia di fare, non avendo per altro nemici zodiacali al momento tutto sembra andare a gonfie vele regalandovi grandi momenti di pienezza e di concretizzazione. Le ambizioni che vi caratterizzano tornano ad essere un percorso fattibile e concreto. Non accetterete di stare in panchina e creerete nuove grandi iniziative che innovano la vostra quotidianità, aprendovi al nuovo comprenderete anche il valore di tante relazioni che vi rimangono fedeli, ma non temporeggiate sulle novità molti di voi aprendosi al nuovo troveranno grande riscontro.

Capricorno

Si eclissano molti astri e tacciono le tensioni, gli attriti si sopiscono ed il valore della calma e del silenzio diventano per voi oro prezioso con cui fare brillare la realtà che vi siete costruiti. L'unico inconveniente sarà l'opposizione della Luna che vi costringerà ad uno scontro emotivo o semplicemente ad una riflessione interiore su quanto sia prezioso ciò che avete salvato fino ad adesso e ciò che può destabilizzarlo. Non commettete il solito errore di pensare troppo o di essere pessimisti o logorroici, la vita è un costante flusso di cambiamento ed anche se il vostro splendido anelito è l'infinito non vi sentirete ostacolati da una realtà che basta vivere con la giusta dose di emotività e di abbandono a tutto ciò che vi appartiene intimamente.

Acquario

Eroici in questo momento non foss'altro perchè state vivendo la prova più difficile da affrontare per voi, ovvero trasformare la realtà in un sogno, il vostro sogno. Visto che state lottando da tempo per dare quella svolta che da tempo desideravate, siete motivati ed in parte sospesi in una contemporaneità di passato presente e futuro che cambierà la vostra vita, ma la sfida è sopportare il durante di questi cambiamenti epocali che vi porteranno ad essere felici. Il vostro oroscopo brilla di luce amica con l'appoggio del Sole e di Mercurio, anche Venere, per voi sempre aliena vi sospinge a non mollare e a dare uno sguardo... a tempo perso chiaramente... ai vostri sentimenti. Coraggio, tra qualche tempo sarete più che felici, sopportate questo periodo con la consapevolezza che siete gli unici ad aver compreso fino in fondo che non sono i sogni che devono diventare realtà... ma è trasformare la realtà in un sogno che vi rende felici gli uomini.

Pesci

È un periodo di preludio e di grande attesa, come un avvento consapevole di un eccezionale accadimento che non tarderà ad arrivare. È la vicinanza di uno dei vostri guardiani zodiacali a muovervi dentro questa emozione, è Giove che arriva e che prelude a tutto ciò che otterrete tra un po'. Vi sentite come in un aereo in fase di decollo o come in una laguna coscienti che una meravigliosa e perfetta tempesta farà naufragare dolcemente presso di voi i vostri desideri. Come un naufrago che sarà bellissimo amare ed avvincere di passioni, le vostre sono le previsioni più romantiche ed appassionate dello zodiaco di questa settimana che vi vede baciati in fronte da una Luna che vi anticipa una felicità futura che otterrete a tutti i livelli!

