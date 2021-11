L'oroscopo di oggi, 21 novembre: il Toro si dedica allo shopping, attento al budget

L’oroscopo di Barbanera di oggi, domenica 21 novembre.

Ariete. 21/3 – 20/4

A sdrammatizzare un malinteso di coppia basta una battuta o uno scherzo, segno evidente che il problema non è così tragico come lo dipingete.

Toro. 21/4 – 20/5

Cercherete compensazioni attraverso lo shopping. L’idea non è malvagia, ma occorre stabilire in anticipo il budget e saperlo rispettare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Disinvolta e chiacchierona, la Luna in transito nel vostro segno promette incontri, occasioni e contatti a go go. Serenità su tutti i fronti.

Cancro. 22/6 – 22/7

A lui o lei volete un bene dell'anima, ma il suo atteggiamento a volte freddo e distaccato vi smonta, insinuando nella vostra mente dubbi e interrogativi.

Leone. 23/7 – 23/8

Siate scaltri, l'abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano manforte dove non arrivate con le vostre sole forze.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lunatici non per carattere ma per condizioni planetarie. Le zone più colpite famiglia e coppia, nebbia e pioggerella che tolgono la visuale.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il trigono Luna-Giove, entrambi in segni d'aria come il vostro, è una vera panacea per il vostro umore. Euforia, ottimismo e serenità nei rapporti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In aspetto armonico a Plutone e dissonante a Giove, Mercurio nel segno risveglia in voi l'amore per il mistero e il desiderio di risolvere enigmi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Confusione emotiva innescata da Luna e Nettuno. Indispensabile per il partner armarsi di santa pazienza per far fronte ai vostri sbalzi d'umore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Suggerimenti da un amico che sa leggere le carte. Oggi vi affidate al linguaggio simbolico del suo antico mazzo di tarocchi. Sarà sorprendente...

Acquario. 21/1 – 19/2

Felici con la luna in trigono al vostro inquilino Giove che vi sorride benevolo. Protetti dal suo raggio celeste, vi sentite invulnerabili.

Pesci. 20/2 – 20/3

Chiacchiere e belle notizie da un amico lontano. Magari fiocca anche un invito per le prossime feste, esattamente quello che stavate aspettando.

