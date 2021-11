L'oroscopo di oggi, sabato 20: alla Vergine il partner dà buca... Meglio così!

L’oroscopo di Barbanera di oggi, sabato 20 novembre.

Ariete. 21/3 – 20/4

Iniziate il weekend con la Luna amica. Siete dello spirito giusto per raccogliere eventuali proposte ed entrare in contatto con ambienti nuovi.

Toro. 21/4 – 20/5

Siete molto presi dalle questioni economiche e d'affari, relative ad investimenti o a proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Bianca Signora nel vostro segno forma un armonioso trigono con Saturno, freddino ma sereno, stabilizzando i rapporti e infondendo sicurezza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna in dodicesima casa, quella delle emozioni compresse. Un filo d'ansia senza capirne il perché in cerca di dolci e caloriche compensazioni.

Leone. 23/7 – 23/8

La vivacità e la comunicativa con cui oggi tenete banco dipendono soprattutto dal vostro carattere, già per natura estroverso e dominatore.

Vergine. 24/8 – 22/9

La vostra dolce metà vi dà buca all'ultimo minuto... Meglio così, tanto non siete in vena: con un buon libro o un film stasera state bene a casa.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Clima sereno di collaborazione, in cui saprete giocare bene le vostre carte, senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sabato chiusi in casa. Chiuso anche il vostro cuore. In famiglia avete la sensazione di dare più di quanto ricevete, ma forse siete voi a volerlo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L'opposizione lunare fa prevedere una giornata in salita, ma qualsiasi situazione sfavorevole vi coinvolga non vi manda in crisi più di tanto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna parla chiaro: salute e benessere sono gli argomenti del giorno, soprattutto se qualcuno in casa vi chiede un aiutino: spesa, farmacia…

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Saturno nel segno non si scherza. È lui il severo Grillo Parlante a bacchettare voi, refrattari a ogni forma di obbligo o proibizione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Sabato apatico. A seguire l'istinto non avreste voglia di far nulla. Una strana stanchezza, unita a demotivazione, vi rende indifferenti a tutto.

