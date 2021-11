La siciliana Ginetta Di Vita tra i 10 top manager italiani, il premio a Roma

Con una cerimonia ufficiale, all’interno dei saloni dell’Hotel Quirinale di Roma, si è svolta la fase conclusiva del Premio Giovane Manager 2020 per dieci eccellenze selezionati tra i migliori giovani manager italiani.

Unica siciliana Ginetta Di Vita, da Palermo, dottore commercialista da lunghi anni. Si è affermata poi come consulente doeditor per una importante azienda multinazionale. Manager attiva ed ambiziosa ed ha saputo sviluppare ed implementare le altre aree della sua competenza arrivando a gestire anche tematiche non solo in ambito fiscale ed economico ma anche strategico di marketing.

Appassionata di organizzazioni complesse ha raggiunto importanti Target durante il suo percorso, dal 2005 ha preso parte del progetto Liberty Lines come responsabile del controllo gestione e la pianificazione strategica thin budgets ed internaloading. Si è particolarmente contraddistinta per gestione trasversale di progetti complessi responsabilità di area di impatto numerico ed una forte attaccamento alla territorialità in cui è cresciuta.

