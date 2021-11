Berlusconi riceve la terza dose del vaccino: «Ora tocca a voi»

Silvio Berlusconi ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. In un video, il leader azzurro, camicia bianca con la manica sinistra sollevata fino alla spalla per lasciare scoperto il braccio, mostra il pollice destro alzato mentre un infermiere gli pratica l’iniezione e subito dopo le dita in segno di V. La V di vittoria e di vaccino.

«I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull'economia - ha scritto poi Berlusconi su Facebook - . Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown. Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose».

© Riproduzione riservata