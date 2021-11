L'oroscopo di oggi, venerdì 19: il Cancro vince la timidezza e conquista chi gli sta a cuore

L’oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 19 novembre.

Ariete. 21/3 – 20/4

Attenzione concentrata sull’avere, con traguardi un po' ambiziosi. Così decide la Luna in seconda casa in accordo con Plutone, maestro di potere.

Toro. 21/4 – 20/5

Luna e Urano nel segno che in combutta con Venere vi inducono alla ricerca di attività e passatempi estranei alle vostre abitudini.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Puntate al sodo nella gestione della quotidianità. Se avete poco tempo a disposizione dovrete sforzarvi di migliorare l'organizzazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Riuscirete a vincere la timidezza per conquistare chi vi sta a cuore, sfoderando un po' di intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione.

Leone. 23/7 – 23/8

Troppa carne al fuoco non va, selezionate gli ovetti e affrontateli uno alla volta. Non oggi magari, buono per programmare ma non per agire.

Vergine. 24/8 – 22/9

Sul fronte affettivo avete tutto: un partner presente e affettuoso, figli che vi rendono orgogliosi e amici disponibili, pronti a darvi una mano.

Bilancia. 23/9 – 22/10

C'è tutto un mondo dentro di voi che aspetta solo di essere analizzato, dai ricordi alle paure fino ai desideri più intimi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se ancora la coppia non c'è, ma lo sperate, stupite l'oggetto delle vostre brame con qualcosa che lo scuota nel profondo, facendolo capitolare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Focus sul lavoro, oggi particolarmente produttivo se vi imponete metodo e disciplina, evitando di fare troppe cose insieme e di cadere in confusione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Annoiati dalla routine quotidiana, cercate qualcosa di nuovo ed eccitante. Venere in trigono a Urano vi assicura una giornata diversa dal solito.

Acquario. 21/1 – 19/2

Felice con gli amici, ma non si può dire lo stesso degli amori, già caduti in prescrizione o in fase di rottura, senza possibilità di ripensamenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Messaggino da cardiopalma ad una persona lontana alla quale pensate spesso con nostalgia, certi di non poterla rivedere entro breve tempo.

© Riproduzione riservata