L'oroscopo di oggi, giovedì 18. Vergine, in affari attenti alle parole

L’oroscopo di Barbanera di oggi, giovedì 18 novembre.

Ariete. 21/3 – 20/4

Le finanze sono il leitmotiv della giornata, tra la spesa settimanale, quelle per l'estetica e qualche extra la carta è sempre in azione.

Toro. 21/4 – 20/5

Ad una persona lontana scrivete sempre più spesso, ma stavolta siate più espliciti, svelando i vostri sentimenti in tutta la loro pienezza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le stelle oggi non vi fanno buon gioco. La mente è confusa da troppi stimoli, come un puzzle insensato che non riuscite a mettere insieme.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sentimenti intensi e profondi. Per le persone care siete sempre pronti a fare rinunce. Rispetto alla materia e agli agi, arriva sempre prima il cuore.

Leone. 23/7 – 23/8

Bersagliati dal fuoco incrociato di Luna e Urano da una parte e Mercurio e Marte dall'altra, vi sentite messi all'angolo e reagite con insofferenza.

Vergine. 24/8 – 22/9

In una trattativa d'affari siate prudenti con le parole per non rischiare di invalidare un contatto studiato e portato avanti con astuzia e maestria.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La tensione c'è e vi lavora dentro, anche se all'esterno non trapela. Tutta colpa della coppia Luna e Urano in ottava casa, quella dell'inconscio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Coppia in crisi. O scoppia o recupera l’intesa. Per mettere le cose a posto però non si può far finta di nulla, ci vuole un cambiamento decisivo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Occhio puntato su lavoro e benessere. Così piace al duo Luna e Urano, in transito nella vostra sesta casa. Nel mirino anche ambiente ed ecologia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con voi la forza dell'amore stabile e profondo, capace di esprimersi e proiettarsi verso il futuro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Voglia di far nulla mista paradossalmente ad una strana agitazione che vi impedisce di applicarvi seriamente e costruttivamente a qualsiasi cosa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Centrare l’obiettivo oggi non vi costerà alcuna fatica, soprattutto se metterete in gioco le vostre doti naturali: intuito, creatività, fantasia.

