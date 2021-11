L'oroscopo di oggi, mercoledì 17: il Capricorno stia attento ai figli indisciplinati

L’oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 1t novembre.

Ariete. 21/3 – 20/4

L'amore non è il primo dei vostri pensieri oggi, dal momento che siete alle prese con conti e bilanci. Ma la stabilità non è solo quella finanziaria.

Toro. 21/4 – 20/5

Urano nel segno scalpita impaziente, rendendo nervoso Marte all'opposizione. Siete così elettrici da accendere fuochi ovunque rivolgiate lo sguardo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Progetti grandiosi, ma così confusi da sembrare irrealizzabili. Viaggiate a due velocità: efficienti nelle piccole cose, inconcludenti nelle grandi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Si rafforza il rapporto con una persona che vi fa sentire liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni. Ottimo inizio.

Leone. 23/7 – 23/8

Sotto il tiro di Urano, Luna e Marte tutti in quadratura, sfoggiate la vostra parte peggiore al lavoro Se il capo siete voi, dura vita per i dipendenti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Armonici al vostro segno, ma in conflitto tra loro, Marte e Urano vi rendono un po' caotici e sbrigativi nelle relazioni e negli affari.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Spese consistenti e qualche imprevisto. Se avevate arretrati da pagare, il tempo ormai è scaduto, perciò rassegnatevi, è ora di sborsare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Intrattabili con Marte infiammabile nel segno sotto il tiro di Urano opposto. Segnali di insofferenza dal partner, solo un santo potrebbe sopportarvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Presto e bene non stanno insieme. In un progetto importante non sono ammesse leggerezze, trascurare un dettaglio può compromettere l'intero lavoro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Figli un po' indisciplinati. Dalla cerchia delle vostre frequentazioni piovono consigli, come se tutti gli altri avessero educato dei campioni di diligenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se in famiglia c’è aria di battaglia, cosa sensata è prendere cappotto e chiavi e uscire di casa, lasciando che a vedersela siano gli altri.

Pesci. 20/2 – 20/3

L'amore è il clou della vostra vita: se c'è, ve lo tenete stretto e ne vorreste sempre di più; se manca, ve ne dolete, lamentando la vostra solitudine.

