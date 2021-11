Il meteo di oggi, martedì 16 novembre: bel tempo sulla Sicilia

Queste le previsioni di 3Bmeteo per la giornata di oggi, martedì 16 novembre.

Ci attende una giornata all'insegna del bel tempo, tutto sommato, sulla Sicilia, anche se un po' di variabilità è da mettere in conto, soprattutto sui settori occidentali della regione. Nel Trapanese, ma a tratti anche nel Palermitano e nell’Agrigentino, potrebbe presentarsi qualche acquazzone, qualche piovasco, soprattutto tra oggi pomeriggio e questa sera. Però, saranno fenomeni di passaggio, non dovremmo avere situazioni pericolose o particolarmente difficili. Non mancheranno ampie zone di sereno in gran parte della regione, anche come temperatura si avranno valori piacevoli. Soffiano infatti correnti da sud e quindi i 20° riusciremo a toccarli, forse anche a superarli.

3Bmeteo segnala tuttavia per domani, 17 novembre, un po' più di variabilità. Sarà una giornata che tornerà a presentare un po' di nuvole di passaggio e anche qualche piovasco. I settori più colpiti dovrebbero essere quelli orientali, quindi la Sicilia ionica, ma non dovremmo avere fenomeni così violenti come quelli che abbiamo avuto nelle scorse settimane.

© Riproduzione riservata