I Me contro Te non si fermano più, arriva anche l'edizione speciale del Monopoli

I Me contro Te non si fermano più. Non solo video, film di incredibile successo e il loro matrimonio, ma la coppia più amata dai bambini ha in serbo un'altra sorpresa.

E' stato lanciato infatti l'edizione di Monopoly classic Me Contro Te, lo storico gioco, il più mitico e il più venduto al mondo, ora è anche in versione con Luì e Sofì. In edizione limitata con 6 pedine in metallo. Occhio agli imprevisti e alle challenge… chissà che non spunti il Signor S.

I Me contro Te, siciliani da Partinico, sono reduci da una magica estate. Il loro film, "Me contro Te. Il mistero della scuola incantata", il loro secondo film, ha ottenuto incassi per oltre 8 milioni di euro di incassi, tanto da rivaleggiare con il kolossal Fast and Furios 9.

Un esordio con i botti e una marcia costante verso i 5 milioni di euro di incassi per Luì e Sofì che qualche settimana fa hanno annunciato già l'uscita del loro terzo film al cinema.

© Riproduzione riservata