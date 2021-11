Il Toro prende coscienza dei propri errori: l'oroscopo di oggi segno per segno

L’oroscopo di Barbanera di oggi, domenica 14 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Potreste decidere di trascorrere la domenica all'insegna del riposo e della tranquillità specie se è un lusso che vi concedete raramente.

Toro. 21/4 – 20/5

Addolcita dalla Luna, l'opposizione del Sole oggi ha l'effetto di farvi prendere coscienza dei vostri errori, inducendo in voi la volontà di porvi rimedio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sentimenti confusi velati da un'atmosfera fumosa che non promette nulla di speciale se non aspettative deluse o iniziative cadute nel vuoto.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna vi garantisce il buon umore e tranquillità emotiva che per voi non è cosa da poco. Armistizio siglato in famiglia davanti a un buon pranzetto.

Leone. 23/7 – 23/8

Impigriti dalla Luna introspettiva, siete poco portati ad agire in senso pratico e costruttivo. Recupero nel pomeriggio grazie al cambio lunare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il partner non ve la racconta giusta, il suo comportamento incerto non sfugge al vostro occhio attento e indagatore. Parlare servirà a chiarire.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L'affetto non lo esprimete a parole, ma con i fatti, mettendo in tavola il piatto preferito, o con quelle piccole attenzioni che fanno la differenza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna in trigono. Peccato sciupare la domenica rimanendo in città. Meglio una gita romantica insieme all'amato bene, immersi nei colori autunnali.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Domenica tediosa con la luna in quadratura che vi mette il bastone fra le ruote, ancorandovi in casa quando vi andrebbe di uscire con gli amici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sestile lunare è il motivo del vostro buonumore. State bene con voi stessi, ma in questa domenica vi va di condividere e di vedere gente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Quando vi sentite demotivati perché la vostra voce non viene ascoltata a sufficienza, vi ritraete nel guscio con un orgoglio insospettato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Creatività al top. Se siete artisti trovate splendide ispirazioni dalla natura autunnale con quel filo di malinconia così caro al vostro cuore.

