Dal noleggio auto agli hotel: come utilizzare ancora i punti Millemiglia Alitalia

L'Alitalia è morta, evviva Alitalia, ma il suo storico programma MilleMiglia, quella fidelizzazione di Alitalia che negli anni abbiamo imparato a conoscere ed usare, è ancora viva. In attesa che venga pubblicato il bando per la vendita dell'asset, continua a garantire agli oltre 6 milioni di soci iscritti la possibilità di accumulare miglia e di utilizzare quelle presenti in portafoglio, anche se il vettore aereo non è più operativo.

Degli iscritti in Italia il 19% sono siciliani e il 18,5% sono quelli premium, tessere Freccia Alata Plus, Freccia Alata, Ulisse. L'età media è di 50 anni. Il 62% sono uomini e il 38% donne. Sono 100 mila il numero degli under 40 e 17 mila gli under 26. Circa 2.500 sono i baby viaggiatori (i MilleMiglia Kids dai 2 ai 14 anni). Londra e Bruxelles le destinazioni più volate dove accreditano miglia. New York la destinazione più richiesta per i viaggi premio. Il Programma MilleMiglia , nato 29 anni fa, è il programma di fidelizzazione dei viaggiatori Italiani. Dal 2013 è gestito da Alitalia Loyalty S.p.A., società del gruppo Alitalia, 46 dipendenti, sempre in attivo dalla sua fondazione. Oggi MilleMiglia vanta 6,2 milioni di soci iscritti e, oltre a lastminute.com, offre una rete di oltre 60 partner commerciali e accordi con Air France, Klm e MEA che raggiungono 200 destinazioni nel mondo.

Come usare ancora i punti

I 6 milioni di soci come detto potranno quindi continuare ad accumulare miglia oppure utilizzare quelle già accumulate con tutti i partner del programma, che al momento della cessazione delle attività erano 60. Si andrà quindi dal noleggio auto ai parcheggi in città e negli aeroporti, dai soggiorni in hotel allo shopping negli outlet.

“Inoltre – si legge in una nota -, i titolari delle carte di credito MilleMiglia, accettate in tutto il mondo grazie al circuito Mastercard, possono continuare ad accumulare miglia ad ogni acquisto quotidiano e godere di speciali vantaggi collegati al mondo dei viaggi”.

Non solo. Anche volando si potranno accumulare ancora miglia. In questo caso sarà possibile grazie alla prosecuzione della collaborazione con Air France, Klm e Middle East Airlines. “Per i soci dei club esclusivi - Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus - continua ad essere disponibile il Servizio Clienti dedicato – conclude lo nota - e restano confermati tutti i benefici e bonus riconosciuti dai partner commerciali oltre ai servizi SkyPriority quando viaggiano con le compagnie aeree partner”.

