Oroscopo settimanale, sette giorni speciali per tutti i segni: splendido momento per il Cancro

Settimana molto speciale questa, che darà sfogo a tutti gli strali comunicativi e bellicosi di Marte e Mercurio, ma sarà Nettuno con i suoi sogni nel fine settimana a determinare una realtà davvero stupenda fatta di tante aspirazioni ed aneli. Vediamo come arriveranno i dodici ai sogni del week end!

Ariete

Settimana molto attenta per voi, fatta di sguardi, romantici e desiderosi di conferme, ma anche di grande circospezione, è importantissimo secondo le stelle in questo periodo iniziare a fare in modo di valutare quale sia la natura dei comportamenti altrui nei vostri confronti, ed anche di una certa visione lucida del vostro modo di relazionarvi che vi convincerà finalmente di quali siano i vostri veri sentimenti nei confronti di alcune cose e persone, è vero che volete sempre essere sicuri di come vi muovete, ma sarà necessaria un analisi accurata, intanto le stelle vi sconsigliano distrazioni al lavoro, ed in famiglia il sostegno e la chiarezza dei cari sarà di enorme aiuto per superare alcune prove che vi faranno molto crescere…

Toro

Non avrete proprio voglia di sopportare critiche e commenti sul vostro operato, il vostro cielo con l’ opposizione di Marte e Mercurio non inclinano proprio bene alla comunicazione ed allo scambio di idee, rifugiatevi quindi in un morbido atteggiamento di ascolto e di comprensione delle diversità di vedute altrui, ma attenti a non sentirvi messi in discussione e sotto esame per il vostro operato, in amore è il caso di rimandare le discussioni ad un altro momento, mentre nel lavoro non ci vedete ancora chiaro, caos e poca chiarezza nelle informazioni vi danno noia, ma siete i più bravi dello zodiaco e rimanere imperturbabili se si tratta di difendere il vostro equilibrio, andate in immersione a sottraetevi al mare agitato in cui per adesso vi sembra di navigare…

Gemelli

Un buon ritmo veloce caratterizza la prima parte della settimana e troverete che questa frequenza vi renderà più veloci ed immediati in tutto, farete di tutto per muovere il quotidiano noioso e stantio di cui ogni tanto vi sentite prigionieri, non rimanderete nulla anzi, tenterete di giocare d’ anticipo su tanti fronti, tutt’ altra storia il fine settimana in cui non solo è raccomandato il riposo, ma sarà proprio l’ opposizione di Urano al vostro Mercurio a suggerirvi di stare un po’ in campana, puntate tutto sui primi giorni della settimana galvanizzati da Marte iperattivo, e regalatevi agli ozi in un fine settimana in cui defilarsi sembra la scelta più intelligente, anche in amore lasciate un po’ andare le cose in maniera fluida…

Cancro

Splendida settimana per voi con un bellissimo “ stellium” o ammasso planetario nella vostra quinta casa, casa del Sole, della felicità, degli hobbies e delle estensioni felici del vostro io, è tempo di godere pienamente di ciò che possedete rendendovi conto che siete assolutamente circondati da affetti e che avete conquistato delle condizioni di sicurezza, il vostro cielo si prepara a sognare in un fine settimana quasi perfetto in cui potrete letteralmente realizzare un sogno e vivere un bellissimo momento, il vostro cielo vi spinge inoltre ad investire di più nella vostra vita creando anche una serie di occasioni lavorative che se solo oserete scommettere vi daranno grandissima soddisfazione!

Leone

Un turbinio di emozioni sembra creare un climax di sentimenti prorompenti, di entusiasmi che bramano finalmente una vostra soddisfazione di condizioni che finalmente sembrano avverarsi e del lavoro che giunge ad un suo acme dove avrete ben donde di chiedere un di più…se per quasi tutta la settimana vorrete affermare voi stessi e creare situazioni in cui la vostra resa è evidente e sulla quale non si potrà più equivocare dateci dento, ed otterrete il plauso dovuto, ma fermatevi nel fine settimana, da venerdì infatti le stelle non saranno così propizie, cercate dunque di fare del vostro meglio per riuscire a non esagerare in zona cesarini, intanto in amore sembrano crearsi delle meravigliose tensioni positive, ottimo per i single…

Vergine

Una settimana sorprendente per voi che saprete “ insanire “ correttamente dove vi servirà farlo, il vostro cielo è assolutamente pieno di prospettive che vi lanciano nel mondo pieni di coerenza e di fiducia, sembra infatti che il vostro comportamento sempre compassato ed ineccepibile non sia affatto ciò che vi serva veramente dovrete infatti far uscire fuori l’ ambizione che è in voi e decidere cosa volete veramente, manifestare queste convinzioni e condurvi verso una nuova realtà che soddisfi i vostri bisogni, il partner potrebbe essere investito da una vostra forte dose di verità, mentre al lavoro gli sforzi fatti sembrano gestire una forza interiore che vi porterà sicuramente ad un trionfo di cui stavolta saprete godere senza declinare nella modestia, il fine settimana il cielo cambia quindi saprete quando fermarvi…

Bilancia

Le stelle saranno generose con voi in questo periodo solo alla condizione che non vi fermiate un attimo e che siate sempre vigili ed operativi come esigono le posizioni di Marte e Mercurio dalla seconda casa ideale dove il dono della vista esige progetti lungimiranti, ed il potere del possesso anela a solidità definitive! Ebbene è si un transito impegnativo, ma che darà eccezionali risultati, ed anche se dovrete un po’ abbandonare il vostro atteggiamento mediatore solito e fare la figura un po’ degli estremisti per adesso vi converrà farlo poichè i risultati che promettono le stelle saranno molto congrui, non abbassate la guardia quindi, date il meglio di voi al lavoro, non smettete di ambire e fissate delle regole con il partner, tempo e risultati questa volta vi vogliono inflessibili!

Scorpione

Ecco una settimana che tira fuori il lato più insofferente di voi…ma con dei motivi che mettono in discussione tutta una serie di percorsi, vi sentirete di analizzare visceralmente le cose che non vanno e tutto ciò a cui vi sentite insofferenti dovrà ricollocarsi in maniera schietta e definitiva, ma non sarà tutta così poiché già dalla metà della settimana vi sentirete più sedati e a vostro agio soprattutto al lavoro, mentre il week end è fantastico per tornare ad immaginare, sognare desiderare tutto ciò che vi fa stare bene, il vostro cielo è decisamente carico di emozioni esplosive che una volta sfogate vi faranno sentire meglio e vi aiuteranno moltissimo a rendervi felici nel fine settimana, anche in amore o negli affetti rivedere cosa vi ha fatto perdere legami importanti sarà risolutivo…

Sagittario

Le stelle vi fanno un monito importante, non lasciate che avvenga tutto senza intervenire… pianeti e costellazioni hanno in serbo per voi dei cambiamenti importanti, ma perché questi avvengano c’è bisogno di prepararsi ad una rivoluzione di cose che la presenza di Marte e Mercurio in dodicesima già ventilano da un po’, sarà necessario prendere posizione rispetto al caos intorno a voi, non importa quanto voi siete saldi sulle vostre posizioni, dovrete infatti fare i conti con tutto ciò che intorno a voi potrà risultare perturbante, dall’ amore alle condizioni di lavoro, sia chiaro gli astri non prevedono esplosioni immediate, ma piuttosto una silenziosa rivoluzione che vi porterà a declinare verso incarichi, cose e persone che non si confanno più al vostro stile di vita o che semplicemente non vi soddisfano, anche se siete i più morbidi dello zodiaco è bene ogni tanto occuparvi del vostro benessere e della vostra crescita…

Capricorno

Un po’ complicato per voi quando vi trovate in situazioni in cui il caos è dilagante e l’ irrazionalità altrui vi funesta, ma c’è un trucco che è tipico delle vostre risorse che potrete utilizzare questa settimana, la vostra diplomazia. Non vi si chiede di fare buon viso a cattivo gioco ma di essere dolcemente fermi nelle vostre posizioni, anche l’ amore ha determinato cambiamenti importanti che devono necessariamente influire sulle vostre abitudini, anche se sentite di conformare un po’ tutto alla vostra maniera cercate di farlo gradualmente e senza opporre limiti particolari o out out che rischierebbero di farvi male percepire da chi avete intorno, anche al lavoro portate pazienza su una certa dose di piccole “ eresie” che tenderete a subire…rideteci su…

Acquario

Vincete il premio sicuramente per la settimana più complicata dello zodiaco, proprio così visto che i punti riceventi delle asperità di Marte e di Mercurio sono proprio ospiti da voi in Acquario, ovvero Saturno e Giove, ma niente paura poiché si svilupperà un atteggiamento alla resistenza creativa da parte vostra che in queste difficoltà del momento vi aiuterà a reagire nella maniera più attiva e costruttiva possibile, evitate quindi i vostri soliti scatti elettrici, e cercate di non essere taglienti con le parole e con le tensioni, più morbidi nel dialogo con gli altri ma spingete senza remore la fantasia verso ogni limite e superatelo, se è vero che è una delle settimane più difficili dello zodiaco certamente superarla con risultati costruttivi sarà il vostro grande talento, in amore qualcuno vi pensa…pensate ancora di non essere disposti ad una discesa sulla terra dal mondo dell’ iperuranio nel quale amate vivere…?!

Pesci

Una settimana per voi profonda e toccante, state infatti maturando cosa di prezioso tenete dentro al cuore come un tesoro e quanto la vostra anima sensibile abbia voglia di esprimere in tutta la sua forza i sentimenti che vi rendono i più amorevoli dello zodiaco, potrete perdervi in mille considerazioni, ma saprete che tacere almeno nei primi giorni della settimana sarà fondamentale, forse con un vecchio amico, o con una antica fiamma parlerete un po’ di voi e segnerete il momento in cui sarete consapevoli di essere ormai pronti a vivere una amore senza fine ed una definizione nella vostra vita fatta di tantissimi momenti di affermazione felice, il fine settimana è tra i migliori dello zodiaco e chi meglio di voi potrebbe dare sfogo ai sogni e all’ immaginazione, in questo siete dei veri maestri!

