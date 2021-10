Oroscopo della settimana, la Luna Nuova illumina i segni: inizia un periodo di desideri realizzabili...

La Luna Nuova in Bilancia illumina positivamente le speranze ed i sogni dei dodici rendendoli ponderati e fattibili, inizia un periodo di desideri realizzabili!

Ariete

Finalmente una bella settimana per voi! Da mercoledì una splendida e fatale Luna nuova sarà in opposizione dalla Bilancia, rendendo inevitabile un incontro con voi stessi, con il vostro intimo, che farà da scintilla , da scossa e da inizio per una serie di rinnovi che da tempo maturavano in voi e che finalmente adeso vedranno il proprio compiersi, mentre la bella Venere promette una ripresa di fuoco e passione che sembra accendere la vostra voglia di vitalità e di relazione, entrando in Sagittario e riscaldando l’ elemento fuoco a cui appartenete, molte attivazioni vi faranno pensare anche a diversi punti di vista, e vi ispireranno nel conoscere meglio o nel rivedere le vostre considerazioni su cose o persone…

Toro

La bella Venere sembra non darvi più contro come prima, il vostro cielo è decisamente più sereno e pronto farvi rifiatare e a darvi lo spazio che vi serve per decidere cosa ancora vi serve sistemare per fare si che le vostre esigenze di calma e pace, ordine e ripresa della vostra vita sia condizioni fattibili e reali, intanto il cielo vi promette di non avere più ostacoli in amore e vi fa vedere chiaro dove con sospetto avete guardato, o se qualcosa vi turbava in merito a faccende di inserimento sociale o lavorativo, vedrete che non vi sentirete di avere tutto contro, adesso è il momento di prendervi cura di voi stessi e di procedere verso quelle normali attitudini fatte della vostra zodiacale comodità, godetevela!

Gemelli

Tutto bello il cielo per voi che tra trigoni amici e nuove pacificazioni con voi stessi e con il mondo procederete senza fare una piega, il vostro cielo vi assicura un equilibrio basato su un attitudine positiva, sembrate per altro nostalgici delle certezze del passato e della realtà affettiva che piano piano volete riconquistare, in generale è un quadro splendido che potrebbe per molti di voi significare l’ inizio di un periodo davvero sereno che contenga anche i semi di un’ idea lavorativa che vi potrebbe fare evolvere non poco, il vostro senso partecipativo vi metterà nelle condizioni di ascoltare i consigli degli altri sulle vostre idee, e perché no…con un socio di capitale si potrebbe dare il via ad una bellissima e nuova realtà che vi vedrà protagonisti!

Cancro

Il cielo si dipana, e invece che addensare dense nubi di mistero e sospetto come ha fatto finora, generandovi dubbi ed insicurezze, adesso tutta la settimana sarà all’ insegna di una chiarezza di vedute che sarà proprio il novilunio in Bilancia ad illuminare, il cielo in generale vi rende meno incerti, e promette risposte a domande e sicurezze da parte di chi vi ama, visto che per adesso amore e lavoro non vanno proprio d’ accordo, se non conciliate ancora con il partner rispetto a logistiche varie ed impegni state pur certi che questa settimana sarà utile a comprendere meglio gli spazi di manovra che necessitano, singolarmente o in coppia…

Leone

…ma che meraviglia di settimana per voi, da mercoledì infatti le signore dello zodiaco illumineranno molto positivamente il vostro cielo, inizia la Luna con il suo novilunio magico dalla bilancia, che vi darà chiarezza e stimoli nuovi, mentre giovedì toccherà a Venere rendervi di nuovo forti in amore e caldi di passione, rendendovi tra i più amati dello zodiaco, in più la potenza tutta focosa di un Sole che unisce le sue energie al guerriero Marte , ed ecco che ridiventate i re dello zodiaco, complimenti, a voi il premio della settimana più bella e caratterizzata da un climax di energie che vi faranno sentire al centro del mondo ! Novità piacevoli in arrivo per chi vuole estendere la famiglia o tenta di dare alla coppia un indirizzo fatto di solidità e concretezze…

Vergine

Sicuramente a voi il premio per la settimana più cervellotica, anche se sarà molto utile e risolutiva, posto che siete i più bravi dello zodiaco nell’ analisi delle cose non vi stupirà sapere che c’è un mondo da scoprire o da riscoprire dentro di voi, è una settimana che viene da un periodo di profonda analisi interiore e che non mancherà di stupirvi nella misura in cui chiederete ancora delle prove di chiarezza a voi stessi, vi rilasserete comunque avendo voglia di riscoprire quali sono le vostre motivazioni nei confronti del partner , ma anche nel lavoro, e quanto per i vostri referenti nutrite ancora la stessa ammirazione o rispetto, dentro di voi è imperante il bisogno di staccare, di fare una vacanza anche breve, uno spostamento che potrebbe essere una carezza per lo spirito, fatevi questo regalo e rilassatevi quanto potrete…

Bilancia

Vi contendete con il Leone il premio per la settimana più interessante, sarà splendido sentirvi alleggeriti dal fatto che il moto diretto di Plutone dipana i dubbi e le incertezze e che finalmente potrete sperare in qualcosa di decisamente più concreto da parte delle stelle, è arrivato infatti il momento di andare avanti e la splendida Luna Nuova che ospiterete nei vostri gradi vi farà brillare sempre di più dandovi il dono della chiarezza ed ispirandovi per ogni nuovo inizio, il cielo è molto generoso e parla di una ripartenza che vi regala consapevolezze, e certezze in amore e prospettive per il futuro, sembra infatti che abbiate iniziato ad occuparvi di livelli lavorativi un po’ più interessanti del solito, è tempo di una nuova serenità e di creare dei rapporti leggeri ed il sociale non aspetta che voi con la vostra eleganza per amarvi e farvi sentire al centro dell’ attenzione…

Scorpione

La settimana non è particolarmente dinamica, posto che Plutone smette di tediarvi, e che vi da il giusto distacco complice anche l’ arrivederci di Venere ai vostri gradi, ecco che ci sarà una sospensione di dinamiche affettive e in parte lavorative, forse un po’ stanchi di ragionare su alcune dinamiche che non vi danno comunque ragione, è arrivato il momento di utilizzare l’ illuminazione della Luna Nuova e di rendere la lucidità delle vostre illuminazioni una realtà che vi esenta da logorroici rapporti in cui non vi sentite appagati, ci sarà lo spazio adeguato per dare una possibilità alla voglia di crescere in qualche direzione nuova e di investire dove è più adeguato a voi, senza rimpiangere nulla in termini di esperienza, non stressatevi troppo e non manifestate apatia o interesse, vi rende meno interessanti, la luce che accenderà la Luna nella vostra ideale dodicesima casa servirà proprio a fare luce dentro voi stessi e a comprendere alcuni errori di valutazione…

Sagittario

Pronti a ricevere come ospite nei vostri gradi la bellissima Venere ?! Torna il tempo dell’ amore, state vivendo un momento davvero complesso tanto da farvi sentire di nuovo al centro dell’ attenzione per il partner, e a sentirvi più docili e meno orgogliosi, ora spetterà a voi gestire il generoso passaggio del pianeta dei legami affettivi, infatti non basterà un bel transito per rimettere le cose a posto, ma dovrete faticare un po’ per aggiustare con il partner lunghi discorsi su come volete vivere il futuro, sulla progettualità e sulle condizioni lavorative, desiderate sempre crescere, ed urge una pianificazione che anche Mercurio e Giove caldeggeranno , è un tempo da cogliere al volo ed urge stilare un piano d’ azione, forse è il momento di fare quattro chiacchiere con chi amate, impegnarvi verso il raggiungimento di una meta nuova a livello lavorativo o chiarire le condizioni con l’ attuale presente…

Capricorno

Questa settimana , anche se viene da un periodo stressante non poco, sembra una settimana assolutrice, vi permetterà infatti di stabilire una volta e per tutte che le scelte che avete fatto sono comunque quelle giuste e che nulla vi potrà ostacolare, il cielo è decisamente più disteso, meno dubbi o incertezze, ormai siete entrati nell’ ordine di idee che è tempo di procedere verso le direzioni che vi appartengono e nelle quali intendete profondere impegno e costanza, anche in amore sarete piuttosto fermi nel comprendere che la vostra vita è cambiata perché siete cambiati voi ed avete il bisogno di un punto fermo su cui costruire ed incrementare la vostra fiducia nella vita, delle curiose coincidenze probabilmente vi hanno stupito ultimatamente , facendovi rendere conto che la vita degli altri va avanti anche senza di voi, ma questo avete imparato ad accettarlo con maturità, non trascurate che anche la vostra ha progredito notevolmente, la Luna nuova vi darà questa coscienza…

Acquario

Sembra per voi essere l’ ultima settimana un po’…”lenta” per voi che siete tipici di una velocità mentale fuori dal comune, il vostro cielo vi promette un lungo periodo di successi, ma rimanendo nell’ analisi di questa settimana vi farà felice sapere che non si è mai visto nessuno affrontare un transito di Saturno in queste serene condizioni, infatti pur attraversati da uno dei pianeti più difficili dello zodiaco con l’ apporto di Giove state letteralmente trasformando ogni difficoltà in opportunità ed in taluni casi persino di successo, mentre riuscite a mandare avanti almeno quattro vite in una, vi ha sorpreso sicuramente l’ apporto degli amici presenti e tutti disponibili nel darvi una mano a completare chissà quale vostro funambolico passaggio, una dopo l’ altra le tessere del mosaico generale si stanno mettendo a posto, complice anche l’ amore che anche con la quadratura odiosa dello Scorpione con Venere dispettosa è andato sempre più a progredire, che dirvi se non che il meglio deve ancora arrivare …?!

Pesci

Molti di voi ancora non avvertono quanto questi transiti che sembravano poco influenti, dandovi la sensazione che nulla accadesse saranno quanto mai invece apprezzati e resi proficui in maniera eccezionale, sicuramente molti avvertono l’ esigenza di difendersi, e di tutelare ciò che hanno a fatica conquistato resistendo a tante sollecitazioni non sempre prevedibili, ma adesso potrete lanciarvi in qualcosa di nuovo, preparatevi ad essere travolti dalla passione di un trigono davvero eccellente di Marte che vi promette una quantità di esuberanti corteggiatori, e grandi rivincite su ciò che vi aveva fatto sentire in “ deminutio” ed un rinnovo davvero eccellente, complici anche Mercurio e Giove positivi le informazioni che ricevete come input in questo periodo saranno decisamente entusiastiche e tutte protese a rendervi sicuri di essere amati e rispettati da tutti, coraggio, è iniziata una nuova stagione della vostra vita!

