Tutti pazzi per il pollo, maratona sui social celebra il piatto più amato dagli italiani

Il pollo si conferma una passione senza confini tra gli italiani: la carne risulta la più acquistata (35% della spesa, dati Ismea) ma è anche la più amata, il 72% la consuma almeno una volta a settimana (ma il 26% arriva anche a tre volte), al pari di pesce e uova e molto più di altre carni (mediamente 50%).

In media il pollo è consumato quasi 2 volte a settimana (1,8). A rivelarlo è un’indagine Doxa commissionata da Unaitalia - Associazione che rappresenta la quasi totalità della produzione nazionale di carni bianche - per il «Pollo Arrosto Day» 2021, la maratona social che sabato 2 ottobre, in concomitanza con la festa dei nonni, celebra il secondo piatto più amato dagli italiani con videoricette, sfide online tra chef stellati e influencer, testimonianze e curiosità.

La ricetta del cuore è il pollo arrosto con le patate (69%), seguita da cotoletta (55%), pollo fritto (35%) e insalata di pollo (34%). L’82% degli italiani (circa 40 milioni) mangia invece il pollo arrosto almeno una volta al mese e il 41% dei giovani tra i 18 e i 24 anni lo consumano almeno una volta a settimana.

Il pollo arrosto conferma la sua leadership anche come tipologia di cottura, preferita dal 62% del campione, battendo nettamente griglia o piastra (49%) e spiedo (48%).

Dall’indagine emerge infine che gli italiani preferiscono la coscia (56% delle preferenze) al petto (35%).

La giornata sul web all’insegna della sfida petto/coscia del 2 ottobre prevede un calendario di appuntamenti che vedrà protagonisti 9 interventi tra chef e influencer e la possibilità per gli utenti di condividere foto e video delle proprie ricette preferite sui social.

