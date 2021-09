Claudia Gerini a 50 anni vuole un altro figlio: "Ma da single in Italia non posso adottarlo"

Già mamma di Rosa e Linda, la prima avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli e la seconda da un altro ex il cantante Federico Zampaglione, oggi Claudia Gerini si dice di nuovo pronta a diventare mamma.

L'attrice - quasi 50enne - vorrebbe provare la strada dell'adozione ma sono tanti gli ostacoli che sta incontrando.

"Da single non posso chiedere un’adozione, - ha detto l'attrice - ed è assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore ad un bambino, che ha la disponibilità economica e ha spazio in casa, non possa farlo”.

La Gerini al momento non ha nessun uomo al suo fianco. Nonostante questo ha pensato a questa nuova esperienza: "Ne ho parlato con le mie figlie. É importante che siano d’accordo”.

