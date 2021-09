L'attrice palermitana Lorena Cacciatore diventa mamma, la gioia sui social: "Il mio capolavoro"

Lorena Cacciatore è mamma. É nato infatti il piccolo Edoardo, che l'attrice palermitana ha avuto dal portiere del Genoa Federico Marchetti.

"Il mio capolavoro", ha commentato la Cacciatore sui social. "Si è fatto aspettare, ritardatario come suo padre a cui somiglia in modo assurdo. Parto naturale - ha raccontato l'attrice - doloroso e faticoso come tutti i parti di questo mondo. Ma che passi tutto subito dopo è altrettanto vero. Sono mamma. Pronuncio questa frase e non vi nego che le lacrime scendono da sole".

Diplomata al liceo psicopedagogico "Finocchiaro Aprile" di Palermo, Lorena Cacciatore si è poi trasferita a Roma per diventare allieva dell'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico. Studi abbandonati una volta entrata a far parte della soap Agrodolce, su Raitre. Nel 2011 è coprotagonista in La vita che corre, miniserie televisiva diretta da Fabrizio Costa, dove ha interpretato il ruolo di Anna.

Ha preso parte al film L'amore è imperfetto della regista salentina Francesca Muci accanto all'attrice Anna Foglietta, interpretando il ruolo di Adriana.

Ha lavorato con alcuni actor coach dell'Actors studios di New York. Ha poi fatto parte del cast di Don Matteo 11.

Tempo fa, la Cacciatore ha anche raccontato del suo passato: "Ero bulimica e in quel periodo ho conosciuto Federico. Il mio rapporto con il cibo era scomposto. Mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma".

"Sono uscita dal tunnel perché mi sono innamorata di lui", ha spiegato la Cacciatore. "Quando ti innamori di qualcuno, un partner, ma anche un figlio, decidi di guarire per proteggerlo”.

