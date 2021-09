Cannoli e caponata, Carlo Cracco e Pierfrancesco Favino alle prese con le ricette siciliane

C’è Favino alle prese con straordinari cannoli e Carlo Cracco che spiega come cucinare la caponata. «Dinner Club» è arrivato in Sicilia: il nuovo food travelogue disponibile in esclusiva su Prime Video, ha varato la sua sesta puntata ambientata nell’Isola.

Carlo Cracco - scrive Simonetta Trovato sul Giornale di Sicilia in edicola - porterà alla scoperta dei sapori e dei colori siciliani, il buon Pierfrancesco Favino: i due, a bordo di una spiaggina (l’auto scoperta, spesso una Fiat 500 o una Fiat 126, molto in voga negli anni ‘60) vivranno la vera ospitalità del sud.

Tra mare ed entroterra, da Paceco a Siracusa, Carlo insegnerà a Pierfrancesco le basi, come ad esempio condire un’insalata, per poi farlo confrontare anche con piatti di altissimo livello, persino la cassata che, si sa, è difficilissima da preparare fuori dall’Isola.

Lo chef stellato è il vero gran cerimoniere della serie Amazon Original di produzione italiana: la ricetta è facilissima, viaggiare da Nord a Sud, «su ogni mezzo possibile» – ride Carlo Cracco – per raggiungere i luoghi dove la cucina è ancora autentica, saporita, tradizionale.

