Trapani, ecco suor Gabriella: sabato la professione solenne in Cattedrale

Sabato prossimo alle ore 10,30 in Cattedrale, durante la celebrazione eucaristica, nelle mani del vescovo Pietro Maria Fragnelli, Valentina Centonze, 26 anni di Erice Casa-Santa, emetterà professione solenne nella Fraternità delle Serve di Gesù Povero fondata da suor Maria Goretti. La giovane prenderà il nome di suor Gabriella del Volto Santo. Dopo la professione suor Gabriella rimarrà in città. Mentre altre due suore della comunità si sposterà ad Arezzo dove da qualche mese la fraternità trapanese ha avviato una nuova presenza.

Intanto grazie alla generosità di un donatore anonimo, l'Archivio Diocesano di Trapani si è dotato di uno scanner planetario di ultima generazione, utile a digitalizzare i documenti custoditi più preziosi, in particolare i registri anagrafici delle antiche parrocchie cittadine che l'archivio conserva in deposito.

© Riproduzione riservata