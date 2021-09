Oroscopo della settimana, la Luna in Pesci: i segni si preparano a nuove evoluzioni

Inizia l’autunno ed i dodici si preparano a nuove evoluzioni, le stagioni si avvicendano, e le foglie secche verranno mosse da un vento delicato di una romanticissima Luna in Pesci…

Ariete

È una settimana densa e pregna di nuove evoluzioni, aperti più che mai a guardare ad una socialità che riabbracciate senza diffidenza ma con grande entusiasmo e stoica pazienza, sarete molto disponibili e comprensivi, soprattutto se dovrete chiarire delle questioni davvero spinose con alcuni dei vostri rapporti, ma anche se avreste ben donde d’ esplodere vi tratterrete ed opterete per un compromesso che però non tradisca la vostra essenza onesta, chiara e diretta, non sarete disposti a sopportare, ma sicuramente in voi è fortissima la volontà di chiarire ed andare oltre, in amore una grande intesa passionale con qualcuno con cui sarete riusciti a ricompattare il feeling…

Toro

Per voi l’ onestà e la chiarezza sono dei concetti impliciti nella natura umana, questo vi rende fortemente apprezzabili per chi ha a che fare con voi, ma dovrete purtroppo rendervi conto che queste qualità fanno difetto ai più e la vostra voglia di garantire il benessere e la continuità di uno stato di cose di calma dovrà fare i conti con le volontà altrui che non sempre vi lasceranno lo spazio ideale di manovra, in parole povere dovrete aspettarvi la lungaggine un po’ opportunista di alcuni dei vostri referenti, anche se la soluzione migliore sarà la vostra, ma cercate di pazientare ed affidare tutto al tempo che sarà un grande giudice, le vostre idee saranno sicuramente quelle più apprezzate anche in situazioni particolarmente complicate, ecco che in amore forse voi siete andati oltre e chi vi ama decisamente no…non per questo vi dovrete fermare, anzi, il vostro cielo vi rende sovrani di tantissime belle evoluzioni che vivrete da soli, sorprese a tutto campo, in ambito affettivo, potrebbe succedere qualcosa di inaspettatamente bello a chiunque di voi…

Gemelli

State riprendendo tutto di voi, a cominciare dall’ autostima, alle vostre fantasie creative e divertenti, ma non trascurate che le vostre intuizioni saranno assolutamente azzeccate, tanto da meravigliare quei pochi a cui le avrete esternate, il cielo vi vuole pieni di slanci attivi e pieni di stimoli, mentre in amore e nelle relazioni i sociali sarete di nuovo pieni di motivazioni e di vitalità, interessi culturali e stimoli di ogni tipo vi pioveranno addosso e sarete molto più ricettivi a tutto il circostante, voglia di rivedere gli affetti più veri ed intensi che vi accompagnano, e scoprire che l’ amore stavolta vi ha riservato una sorpresa alla quale non eravate preparati, fascino chiarezza ed attrazione vi investiranno per una persona nuova, ma non vi sentite ancora del tutto pronti, scoprite allora pian piano quanto sarà grande la magia di chi vi sorprenderà nel tempo, per molti di voi sembra essere arrivato l’ amore vero, ma saprete essere saldi da affrontare tutto questo senza battere in ritirata o abdicare al desiderio di costruire con la persona giusta…?! … lo scoprirete solo vivendo…!

Cancro

Ultima settimana complicata per voi che state pian piano ricostruendo il tutto anche se ancora con qualche insicurezza a caratterizzare questi giorni in cui però già avvertite il corroborante effetto della luna che vi magnifica e che vi rende più pratici nelle ispirazioni e nelle disposizioni affettive verso gli altri, ma non tralasciate che tra poco inizierà un periodo in cui le condizioni zodiacali saranno decisamente a vostro favore, il vostro modo di pensare e di amare sarà sempre più lucido e diretto facendovi anche affrontare separazioni annunciate con maggiore esercizio e fluidità, il vostro cielo è pieno di nuove emozioni e correrete verso nuovi orizzonti, ma ancora questa settimana vi da un po’ di tribolazione e vi regala una quantità di varianti possibili che vi faranno riflettere non poco, soprattutto al lavoro dove dovrete decidere se vivere in funzione di un obbiettivo piuttosto che un’ altro…a voi la scelta ispirata da una Luna molto favorevole…

Leone

Molto più incoraggiati dalle disposizioni planetarie sarete pronti ad esprimere ciò che pensate in maniera più diretta ed efficace, il vostro cielo è efficiente al massimo per ciò che concerne una liberazione del vostro stato intimo nei confronti degli altri, la Luna illumina i vostri desideri, i vostri voleri e la chiarezza ed onestà che vi contraddistinguono vi farà essere immediati e pieni di energia e coraggio, se in questo periodo vi capiterà di vivere reazioni contrastanti a ciò che pensate, sarà la prova che forse non tutte le persone che avete accanto sono le persone che vi possono contenere o intendere come voi desiderate nel profondo del vostro cuore, siate quindi capaci di fare delle scelte drastiche e di confrontare i vostri desideri con la realtà dei vostri rapporti, per voi sarà fondamentale avere la certezza che ciò in cui avete investito è ricettivo alle vostre esigenze, il vostro cielo annuncia anche una grande stabilità nel lavoro, dove tornerete ad avere voce autoritaria in tutto…

Vergine

Un lunedì davvero significativo per voi : Luna in opposizione e Sole che esce dai vostri gradi, inizia l’autunno! E’ una fine stagione che vi ha dato tantissimo, soprattutto per ciò che riguarda la costruzione della vostra vita futura, il vostro intento è quello di riuscire a concepire un programma ed un0 accettazione serena di quanto l’analisi della realtà prevede, il vostro cielo astrologico vi ha messo in crisi più volte durante questo anno, ma adesso è tempo di tirare le somme ed accorgersi di ciò che non andrà più nutrito e di ciò che invece andrà coltivato, le direzioni da dismettere ormai le avete chiarissime, cercate quindi di essere coerenti e di volgere al meglio per il futuro, il vostro è un intento migliorativo, dovrete cercare di trovare il sentimento più autentico in voi e seguire ciò che il cuore desidera, amore e lavoro cambieranno molto e vi permetteranno di andare verso le verità che vi appartengono veramente…

Bilancia

Siete a pieno titolo i protagonisti zodiacali di questa settimana, con un cielo e degli aspetti da fare invidia, mercoledì inizia una nuova vita per voi, sarete protagonisti indiscussi di questa grande evoluzione che vi permetterà di sentirvi al meglio, e di ottenere successi per cui tanto avete lavorato, il vostro cielo è definito in maniera fortissima da aspetti che ridisegnano il significato di ogni cosa nella vostra vita, ridefinirete tutto intorno a voi, solo la bella Venere avrà dei contrasti con Urano e voi rischierete il tutto per tutto per un amore si cui dovrete decidere la sorte, niente vi può più fermare e voi sarete sempre pronti a salire la montagna più alta pur di soddisfare l’ ambizione sacrosanta di vivere finalmente felici e liberi, è una configurazione magica per voi, usatela e vivetela fino in fondo!

Scorpione

Settimana molto intensa e particolare per voi che inaugurate l’autunno con una grande necessità di stabilità ed impegno, ma dovrete fare i conti con una Venere che si vi farà sognare, ma a cui dovrete stare molto attenti con le suggestioni, per non incorrere in qualche gaffes che potrebbe costarvi qualche fraintendimento con amici o con qualcuno, la vostra fantasia è molto stimolata, ma non dovrete eccedere, intanto il vostro cielo che alberga la stessa Venere dovrà organizzarsi bene con il lavoro e stare attento a non confondere i buoni rapporti con qualcosa di più ambizioso che forse non trova terreno, insomma è un passaggio molto fortunato ma Luna e Venere rischiano di farvi prendere lucciole per lanterne, e voi dovrete essere bravi in amore e la lavoro a non sopravvalutare il tutto….

Sagittario

Mentre il Sole da mercoledì diventerà amico e fonte di energia per voi, la Luna da Lunedì vi metterà di fronte a dubbi ed insicurezze che forse è il caso di manifestare al partner, probabilmente infatti le configurazioni dei luminari vogliono sollecitarvi a prendere coscienza e a fare chiarezza immediata sulle illusioni di un rapporto e la verità dei sentimenti, anche al lavoro si attuerà un meccanismo simile, non sempre vi sentirete al sicuro e tutelati, il dono degli astri questa settimana sarà quello di darvi la chiarezza di tutto ciò che fate e vivete, è arrivato infatti il momento di riuscire a chiedere a voi stessi la presa di posizione necessaria e la volontà di cambiare tutto e di riuscire a cogliere il momento di passaggio che vi farà andare incontro al vostro vero destino, non nutrite insicurezze ma leggete chiaramente le vostre sensazioni, valutazioni ed impressioni, vedrete che non vi sbaglierete….

Capricorno

Nonostante per adesso siate sostenuti da sostegni planetari poderosi e pieni di vita, un dispettoso Mercurio vi impedirà di gestire la meglio la vostra comunicazione, o semplicemente il senso del sospetto che sembra decisamente aleggiare intorno a voi, siate chiari con voi stessi e cercate di focalizzare bene la natura del ragionevole dubbio che vi pervade, forse molti voi comprenderanno che saranno ben poche le ragioni per tenerlo in considerazione, infatti il cielo prevede una schiarita in questo cielo autunnale che vi darà comunque forza, il trigono Marte Saturno vi corroborerà di energie, ma avrete per un po’ la sensazione di non stare facendo la cosa giusta, forse qualche incontro con qualcuno del passato vi ha messo in contatto con la nostalgia o il senso dell’ abbandono, cercate se potete di ricomporre il dialogo…

Acquario

Aspetti spettacolari per voi questa settimana, che sembrate sorretti da ogni angolo planetario, il cielo vi potrà indurre a dei ragionevoli dubbi, ma che dureranno ben poco, visto che l’ immediato bisogno di fare chiarezza sarà subito il protagonista di tutto, facendovi sempre decidere per ciò che vi sembra più idoneo al momento, al lavoro brillanti si configurano condizioni planetarie che rinnovano il vostro successo, ma mentre Venere vi metterà in tensione e metterà in crisi la stupenda sensazione di esservi innamorati, vi pentirete di esservi lasciati andare…ma anche questo sarà recuperato nel week end quando sentirete che siete corrisposti e che nulla potrà fermare questo splendi momento zodiacale che vi vuole felici ed innamorati…neanche voi stessi !

Pesci

Splendido inizio settimana per voi che state ospitando una >Luna piena di pura magia nei vostri gradi generosi e pieni di sentimento, è arrivato il momento di iniziare una nuova fase affettiva della vostra vita e di riuscire a non farvi contaminare dai dubbi o da qualche stupida diceria dettata dall’ invidia nei vostri confronti, avrete tutto il tempo di studiare una serie di dinamiche se manterrete la lucidità necessaria, per evincere che siete al sicuro nelle vostre dinamiche e che intendete vivere in maniera felice e spensierata i vostri sentimenti, mentre il week end porterà una nuova chiarezza e gestirà un flusso di certezze in senso evolutivo per la vostra vita che procede alla grande anche professionalmente, complimenti a voi e continuate vivere forti dei vostri sentimenti!

