Achille Lauro torna con un libro fotografico: evento per la presentazione con installazione in 3D

In occasione dell’uscita del libro fotografico "Achille Lauro" edito da 24 ORE Cultura, disponibile dal 23 settembre in libreria e online, mercoledì 22 settembre il museo MUDEC ospiterà l’evento speciale "Achille Idol is present. Photo Book experience" che si svilupperà in tre momenti principali.

Ore 16.30-18. Incontro con il pubblico e firma delle copie - installazione vivente. Previsto accesso solo su prenotazione sulla piattaforma Eventbrite ai primi 70 fan e solo previo acquisto di una copia del volume, fino a esaurimento scorte.

Ore 19.30. Talk in diretta streaming su ilsole24ore.com e sulla pagina Facebook de "Il Sole 24 ORE". A seguire si terrà un talk durante il quale Achille Lauro si confronterà con esperti creativi sul processo generatore delle sue performance degli ultimi tre anni. Il canovaccio visuale del racconto sarà rappresentato dagli scatti presenti nel libro fotografico. Attraverso un percorso a ritroso si sveleranno tutti i retroscena e le curiosità celate dietro le sue principali performance artistiche. Sul palco ci saranno alcuni tra i tanti creativi e professionisti che hanno preso parte alla costruzione delle ispirazioni dell’artista.

Ore 20.30. La camera delle meraviglie di Achille Lauro. Abiti firmati Gucci e tante altre curiosità esposte fino 10 ottobre 2021 al MUDEC. La giornata si concluderà con lo svelamento di alcune delle vetrine polilobate che perimetrano la l’Agorà del Mudec: appariranno gli abiti firmati Gucci, che hanno segnato gli ultimi due anni di carriera dell’artista, con un focus sulle esperienze sanremesi. Una wunderkammer delle meraviglie.

L'allestimento sarà un’esplosione 3D del libro, un’esperienza visiva a supporto della sua presentazione e promozione, un evento a tutto tondo che utilizza tutti i mezzi artistici. L’enfilade lunga 22 metri, consisterà nell’affiancare la perfezione estetica della performance, con i suoi mirabili abiti, alla reale vita del backstage, attraverso uno still life degli scenari che mostrano le fasi di produzione e di creatività precedenti al palco.

© Riproduzione riservata