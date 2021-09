Massimo Lopez inseguito da un cinghiale a Roma: "Colpa di chi non risolve il problema"

Massimo Lopez inseguito da un cinghiale sotto la sua casa a Roma. L'attore si sfoga pubblicando un video-denuncia su Instagram. "Sono andato a buttare l’immondizia nel cassonetto e il cinghiale mi ha puntato e si è messo a correre verso di me perché avevo il sacchetto in mano - racconta - Sono scappato e ho lanciato il sacchetto nel cassonetto, ma non entrava perché strabordava di rifiuti che stanno lì da settimane".

Nel suo video racconta anche di altre aggressioni avvenute sempre nella stessa zona della Capitale. E poi attacca le istituzioni: "Non ce la possiamo prendere certamente con gli animali, ma ce la dobbiamo prendere con quelle bestie che non si occupano di risolvere questo problema, che è grave".

