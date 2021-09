Negazionista del Covid, lo chef Gianfranco Vissani a "Scherzi a parte" fa infuriare il web

"Scherzi a parte" riparte su Canale 5 fra le polemiche. Tutto è nato quando è andato in onda lo scherzo ai danni di Gianfranco Vissani. Lo chef era alle prese con un collegamento tv quando una squadra di finti ispettori Asl si sono presentati nel suo locale, per dei controlli anti Covid. Misure che - a detta degli ispettori - Vissani non avrebbe rispettato alla perfezione.

Ecco che lo chef ha reagito in malo modo, lasciandosi andare ad insulti e parolacce. Vissani non avrebbe gradito i controlli degli ispettori, dicendo anche di essere "un anti Covid". Una posizione la sua nei confronti della pandemia che non è piaciuta al popolo del web.

Insomma, lo chef ha mal sopportato le misure anti Covid alle quali si dovrebbe attenere chi lavora nel mondo della ristorazione, e non solo.

Vissani ha urlato più volte contro gli ispettori. Ed ecco che gli internauti non hanno esitato a manifestare tutto il loro sdegno.

"Risulterò pesante - ha scritto un utente - ma uno scherzo sul Covid anche no, e poi lui ne sta uscendo male male". E ancora: "Una roba oscena", "Dovrebbe far ridere? Lui che sclera per le norme anti Covid?".

