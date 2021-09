"Uomini e donne", riparte il dating show di Maria De Filippi

Da domani al via la 26esima edizione del dating show di Maria De Filippi "Uomini e donne".

L'appuntamento pomeridiano di Canale5 racconta in chiave contemporanea la ricerca dell’amore, dando la possibilità a persone comuni di instaurare o relazioni sentimentali alla ricerca dell’anima gemella o nuove amicizie. Anche quest’anno la scelta è quella di mettere a confronto diverse generazioni dando spazio sia a ragazzi che vivono l’esperienza del corteggiamento sia a persone più adulte disposte a mettersi in gioco in importanti incontri ed eventuali nuovi legami sentimentali.

In studio a commentare Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Il programma prodotto da Fascino P.g.t. è a cura di Raffaella Mennoia e Lucia Chiorrini. Regia Paolo Carcano. L’appuntamento con "Uomini e Donne" è dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5.

