Riparte il Grande Fratello Vip e c'è già un vincitore: Manuel Bortuzzo favorito dai bookmakers

Sale l'attesa per la nuova stagione del Grande Fratello Vip, di nuovo in onda da domani su Canale 5. La sesta edizione del reality show sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini, accompagnato da due nuove opionioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

In gara diversi concorrenti, anche se si vocifera già il nome di un vincitore. Secondo i bookmakers infatti il favorito alla vittoria finale è Manuel Bortuzzo. Lui ha 22 anni, è di Trieste, promessa del nuoto. Il giovane due anni fa è rimasto paralizzato in seguito ad una sparatoria.

Gli altri componenti del cast sono: Sophie Codegoni - ex tronista di Uomini e donne -, Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Aldo Montano, Andrea Casalino, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro e le tre sorelle Maconnèn Hailé Selassié.

Secondo i bookmakers, sul podio ci sarebbero anche Sophie Codegoni, Raffaella Fico e Francesca Cipriani. Il meno favorito è Tommaso Eletti.

Manuel Bortuzzo si dice pronto per questa nuova esperienza: "Non vedo l'ora di mettermi in gioco. Allontanarmi da casa rappresenta una bella sfida - ha spiegato al settimanale Dipiù - ma il GF è sempre stato un grande sogno. A volte mi capita di avere dei momenti di scoramento, mi chiudo in camera a riflettere sulla mia condizione, a pensare alla vita di prima".

