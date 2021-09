Oroscopo di domani, 13 settembre 2021: il Leone ha voglia di osare, ecco che giornata sarà per ogni segno

L'oroscopo di Barbanera di domani, 13 settembre.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna, in perfetta consonanza con il vostro cielo, vi invita ad andare oltre rispetto alle vostre paure e, malgrado i venti, a salpare verso altri lidi.

Toro. 21/4 – 20/5

Sentitevi liberi di esprimere le vostre opinioni a piacimento, pur se contrarie al comune sentire, senza alcun timore di essere redarguiti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Pensavate di essere più furbi, ma qualcuno vi ha preceduto. Complice la Luna nel vostro segno opposto, non avete tenuto gli occhi bene aperti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Risolvete il rebus e poi tornate senza battere ciglio alle vostre occupazioni. Un’attrazione quasi fatale potrebbe turbare non poco il rapporto di coppia.

Leone. 23/7 – 23/8

Sapete che potete farcela, ed è proprio per questo che aumentate la posta in gioco. Di certo la benevola Luna vi stuzzica molto l’appetito.

Vergine. 24/8 – 22/9

Non avete ricevuto un augurio per il vostro compleanno, da una persona alla quale probabilmente tenete parecchio e ci siete rimasti proprio male.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non avete difficoltà nell’esprimere un consenso o un dissenso. Esprimerete un parere azzeccato con la logica ferrea del sestile Luna-Mercurio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un’occhiata al portafogli. Potete davvero permettervi quello che desiderate, tuttavia meglio non approfittare e pensare anche al risparmio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La ricerca di armonia e di equilibrio a volte passa anche attraverso strade più impegnative e arzigogolate. A voi non piacciono le scorciatoie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’inizio della settimana non è forse brillante per via di un dubbio che vi tiene sulle spine. Eppure avete ottime energie che vi sorreggono.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se non potete fidarvi al cento per cento del vostro interlocutore, meglio darci un taglio precauzionale senza nemmeno troppi giri di parole.

Pesci. 20/2 – 20/3

La realtà non vi soddisfa pienamente e allora, guidati dalla quadratura lunare con Nettuno, vi rifugiate nel mondo dei sogni ad occhi aperti.

