Oroscopo di oggi, 12 settembre: Bilancia frizzante, Leone ottimista

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 12 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Sarete all’avanguardia, anche se si tratterà di realizzare una semplice torta. Il passaggio lunare nel saggio Sagittario vi dà quel qualcosa in più.

Toro. 21/4 – 20/5

Vi alzate con scarso interesse, attanagliati dalla morsa della Luna in Scorpione. Ma poi entrando in Sagittario, vi scioglierete e tornerete liberi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

A causa del transito della Luna nel vostro segno opposto, la stanchezza prevale su ogni desiderio di divertimento. Metteteci un pizzico di volontà.

Cancro. 22/6 – 22/7

Dopo avervi regalato momenti preziosi, la Luna in Scorpione si dissolve come un miraggio. Continuerete a vivere le emozioni con pienezza.

Leone. 23/7 – 23/8

Con l’arrivo dell’ottimista Luna in Sagittario, tutto vi riuscirà meglio. E con il vostro sorriso non potrete che contagiare gli altri. Che dono!

Vergine. 24/8 – 22/9

Approfittate di una mattinata di grande energia, grazie al sestile lunare con Marte, per fare un po’ di movimento. Non serve andare in palestra.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Una Luna frizzante e dinamica vi strizza l’occhio, e voi rispondete a tono aggiornando i contatti e riempiendo di like i post degli amici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Approfittate questa mattina delle ultime ore in cui la Luna è in vostra compagnia. Il sestile con Plutone e con Marte regala determinazione a volontà!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ispirati dal sopraggiungere della Luna alleata con Saturno, darete prova di grande lealtà. Cosa c’è di meglio nel trovare un amico sincero?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sicuramente partite con il piede giusto, visto la spinta propulsiva del sestile lunare con Plutone. Avete già fatto programmi per la vostra domenica?

Acquario. 21/1 – 19/2

Dimenticate le scelte imprudenti della disarmonia lunare con Giove. La Luna passa al Sagittario e con l’alleanza con Saturno, tornerete tra le righe.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il transito della Luna in Sagittario rovina i vostri meticolosi piani. Peraltro non ce la fate a gestire pienamente certe situazioni imbarazzanti.

