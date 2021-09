La confessione di Anna Tatangelo: "Ho sofferto per non aver sposato Gigi D'Alessio"

Da domenica 19 settembre condurrà su Canale 5 un nuovo programma, "Scene da un matrimonio". A 34 anni, un figlio, un nuovo disco e un nuovo compagno dopo Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo riparte dalla tv, "entrando in punta di piedi", come lei stessa precisa.

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la Tatangelo andrà in onda la domenica alle 15.30. "Scene da un matrimonio" riprende il vecchio format degli anni '90, condotto da Davide Mengacci.

"Sono una principiante - dice la Tatangelo - ma prima di giudicare, serve vedere il programma". Durante il programma, la Tatangelo racconta storie di sposi. "La sera prima delle nozze, vado a raccogliere le emozioni degli sposi come se fossi un'amica".

Un programma che permetterà dunque alla Tatangelo di apparire in una veste tutta nuova. "Molto semplice - spiega la cantante - in jeans e maglietta. I veri protagonisti sono gli sposi".

Felice oggi accanto a Livio Cori, la Tatangelo è tornata anche a parlare della sua storia finita con Gigi D'Alessio, dal quale ha avuto un figlio, Andrea di 11 anni.

"Ho sofferto per non aver sposato Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Sognavo l'abito bianco, ora non più. Tuttavia non lo escludo, il matrimonio per me continua ad essere un sacramento al quale credo. La separazione è stata dura ma posso guardare al futuro e, perché no, anche alle nozze".

