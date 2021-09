Asia Argento veste i panni della cantante, arriva il nuovo singolo "I'm broken"

Il 17 settembre esce «I'm broken» (Ammonia Records), il nuovo singolo di Asia Argento, artista a tutto tondo capace di abbattere i confini artistici, dalla musica allo spettacolo.

«I'm broken», con il feat. dell’alfiere dell’hip hop italiano Dj Gruff, anticipa il disco di prossima pubblicazione «Music from my bed», un lavoro che si muove tra l'inglese e il romanesco miscelando elettronica, trap, rap e world music, prodotto dallo statunitense Holly e concepito da Asia Argento in camera da letto durante un isolamento forzato per un incidente.

La copertina del singolo è un’illustrazione dell’artista fumettista spagnolo Miguel Angel Martin, che, in un parallelismo di generi, raffigura un’Asia / Frida Kahlo ferita e al contempo salvata dall’arte.

«Vomitai il testo su una delle tracce di Holly, avevo così bisogno di scriverlo che lo terminai nel giro di venti minuti - spiega Asia -. Volevo raccontare il mio tormento fisico e morale, il beat di Holly era allegro, pieno di speranza, e quindi invece di piangere sulle mie miserie, scrissi un testo auto ironico. Mi ricordo che avevo scritto una parte in cui facevo un parallelo fra me e Frida Kahlo. Mi rendo conto che era azzardato, non volevo naturalmente paragonarmi a lei come artista, ma la sua resilienza, il suo modo di usare l’arte per esorcizzare la sua infermità, riuscire a dipingere quando era costretta a letto, furono di enorme ispirazione per scrivere il primo testo, e tutti gli altri che seguirono».

