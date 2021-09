Oroscopo di domani, 11 settembre 2021: la Vergine si merita un sabato di relax

L'oroscopo di Barbanera di domani, 11 settembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Il weekend giunge per voi che non desiderate altro che relax, salvo poi perdere tempo dietro a faccende di cui avreste volentieri fatto a meno.

Toro. 21/4 – 20/5

L’agitazione dei pessimi rapporti fra Luna e Urano si riflette sulla vostra giornata. Tra faccende arretrate e impegni vari, non avrete un attimo di tregua.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le pulizie di casa non sono mai così divertenti, ma potreste trasformarle in un gioco coinvolgendo anche i più piccoli della famiglia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non trascorrete troppo tempo dietro alle scartoffie, o potreste rinvenire anche qualcosa di non proprio piacevole. Meglio non approfondire...

Leone. 23/7 – 23/8

Stabilite le vostre regole senza battere ciglio. La Luna non vi esalta e forse non vi aiuta a mettere in risalto la giustezza dei vostri moniti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera ricca di armonia: avete voglia di stare con le persone che amate. La complicità del Sole e della Luna vi permettono di gioire.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Arriva il sabato, ma le cose da fare sono ancora tante. Tra compere, spesa e alcune faccende arretrate, la sera arriva quasi in un baleno.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna vi accompagna anche oggi nella ricerca di un desiderio da esaudire. Ne avreste molti, forse troppi, ed è per questo che restate in panne.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vicini un po’ troppo rumorosi potrebbero essere un problema. Senza mostrarvi scortesi, ricordate loro le buone regole di convivenza civile.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avrete tutto il tempo per dedicarvi alle amicizie. Come vi ricorda il sestile lunare, non potete pensare solo a voi stessi e al vostro orticello.

Acquario. 21/1 – 19/2

Le angherie fastidiose della Luna non vi permettono di stare tranquilli neppure per un minuto. Anche se qualcuno vi critica, non dategli importanza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Avvertite un richiamo, ma non capite da quale direzione provenga. Come dei naufraghi vi piacerebbe ascoltare il canto delle sirene, ma è solo la... sveglia!

