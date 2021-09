Oroscopo settimanale: la fortuna bussa alla porta dei Gemelli, per la Vergine la svolta tanto attesa

Una settimana densissima di eventi zodiacali, il novilunio con la sua chiarezza, ed i movimenti dei pianeti maggiori che determina finalmente una settimana fortunata e decisamente più positiva, una ventata di possibilità felici per i dodici tanto attesa!

Oroscopo settimanale: Ariete

Inizia una settimana davvero molto impegnativa, una grande propulsione energetica vi verrà data da un potentissimo Plutone che vi spingerà ad essere al massimo in ogni cimento. Le stelle vi raccomandano calma però, poiché questi tipi di influssi tutto sono fuorchè delicati o diplomatici, ma non vi è dubbio che in talune situazioni le vostre prese di posizione forti e coraggiose saranno l’ elemento che farà la differenza soprattutto al lavoro. Mentre in amore dopo una dispettosissima opposizione di venere dal fine settimana il bel pianeta cessa le ostilità, restituendovi una certa calma in amore e la possibilità di rendere più sereni i rapporti e di chiarire con qualcuno del passato…

Oroscopo settimanale: Toro

Venere e Luna questa settimana gestiranno un andirivieni emozionale davvero ballerino ed altalenante, ma complice la formazione di uno splendido novilunio non farà difetto la chiarezza e la capacità di comprendere la realtà affettiva e relazionale. Gli astri parlano di una svolta affettiva e di un sentimento che potrebbe evolvere in maniera positiva, ma con una buona dose di accettazione da parte vostra che la realtà delle cose non cambierà. E' da un po’ che gli astri vi chiedono di sopportare condizioni e sentimenti che non vi vanno ma di cui non riuscite a fare del tutto a meno, mentre vi sentite un po’ costretti in tutto e mal sopportate la realtà. Coraggio, il novilunio vi porterà chiarezza, ed Urano che da qualche anno vi scuote vi premierà con una bella sorpresa in arrivo…

Oroscopo settimanale: Gemelli

Un bellissimo cielo per voi soprattutto verso il fine settimana che promette un magnifico trigono d’ aria nel cielo astrologico tra Venere e Giove. Sarete felici e pieni di magico entusiasmo tanto da fare scattare qualche incontro fortunato o un sentimento nuovo che diventerà importante. E' la configurazione del classico colpo di fortuna se vogliamo applicarla ad altri parametri come il lavoro, ma può anche riguardare una spesa importante che abbia a che fare con un immobile o qualcosa di veramente significativo. La vostra vitalità è decisamente in ripresa, giocate bene questa settimana le vostre carte poiché non è un aspetto che si ripresenterà frequentemente, quindi godetevelo tutto!

Oroscopo settimanale: Cancro

E' una settimana molto utile per voi e piena di grandi spazi di riflessione e di presa di coscienza. Le stelle ravvisano in voi una certa stanchezza per cose che hanno a che fare con la vostra realtà sentimentale, stanchi forse di rivedere la stessa scena che si ripete all’infinito, o affatto paghi delle attenzioni o delle spiegazioni del partner troverete che la vostra strada sarà decisamente piena di occasioni nuove e di consapevolezze diverse. Il vostro cielo non dimentica però di farvi una carezza, ed è così che da venerdì quella orrenda Venere, che vi ha messo da parte per qualche settimana, si trasforma in amica e vi farà dimenticare le amarezze, dando corso a nuovi amori o ad una ripresa del vostro rapporto. Intanto il cielo annuncia incontri fortunati al lavoro, non rinunciate ad una sana socialità!

Oroscopo settimanale: Leone

Letteralmente esplosivo il cielo per voi questa settimana! I movimenti planetari vi stimolano da ogni direzione: Plutone, Marte, Urano e Giove… un turbinio di pianeti importanti e non affatto quotidiani, sembrerebbero volere spingervi ad una vera e propria rivolta. Stanchi di stare in panchina a fare sempre le solite cose è arrivato il momento di riuscire a conquistare il vostro ruolo nel mondo, e ci riuscirete, magari imponendovi come nessuno si aspettava che faceste. C’è solo un inconveniente, ovvero il cambio della posizione di Venere, quindi le stelle vi raccomandano di non travolgere il partner o i sentimenti in questa rivoluzione così significativa, le vostre esigenze insomma potrebbero essere molto diverse da quelle del partner e si potrebbe generare conflitto…

Oroscopo settimanale: Vergine

Splendido per voi il cielo di questa settimana e denso di possibilità che finalmente trasformano il reale. Il vostro cielo infatti godrà di una fortissima spinta propulsiva da Marte che si connetterà a Plutone in regime di trigono, regalandovi dunque la concretezza di un progetto o di un desiderio particolarmente importante per il quale avete faticato tanto. Ma sarà Urano a determinare lo spiccare di un volo troppo a lungo trattenuto, che finalmente adesso potrà librarsi. E' il vostro momento per decidere finalmente di cambiare vita e dare un risvolto assolutamente nuovo alla vostra vita. Sono aspetti così potenti e determinanti che cambieranno per voi moltissimo il panorama esistenziale, dal lavoro all’amore sarete pronti a fare quel salto di qualità su cui avete rovellato per anni e che finalmente trova il coraggio e le condizioni per esprimersi…

Oroscopo settimanale: Bilancia

State per salutare il vostro astro preferito, Venere, il suo breve soggiorno nei vostri gradi non ha tradito però le aspettative, e tutto ciò che desideravate è il lascito di questo passaggio zodiacale. Il cielo è decisamente prossimo a regalarvi delle certezze per il futuro, una solida base forti della quale saprete affrontare il destino e le forze altalenanti della vostra realtà. La bella Venere cambierà segno spostandosi nello Scorpione, e dopo un magico periodo di benessere e di ripresa affonderà nelle positività Gioviane facendovi pensare in grande, ma anche nelle viscere Plutoniche rendendovi acuti e sempre alla ricerca di qualcosa che spazzi via dubbi ed incertezze…

Oroscopo settimanale: Scorpione

Inizia un bel periodo per voi, segnato dall’azione risoluta di un Marte di nuovo ambizioso a caccia di certezze lavorative e di ruoli che vi fanno brillare e rendono più capaci. Il vostro cielo sperimenta infine il dolce passaggio di una Venere quanto mai gradita in questo periodo in cui avete bisogno di un amore, e di una realtà fatta di relazioni nuove e piene di ritrovato entusiasmo. Forse potreste ricevere un incarico diverso dal solito e riuscire a stare in compagnia di persone diverse che incontrerete in un nuovo peregrinare. Il vostro cielo annuncia anche una migliore entrata economica. Vi ricordo che Venere è anche il pianeta della piccola fortuna, è arrivato il momento di riscendere in campo nella vostra vita e di prendervi uno spazio nuovo e sereno!

Oroscopo settimanale: Sagittario

Sfruttate al massimo questo novilunio che vi regalerà una ventata di ottimismo e di speranze che aprono uno spaccato su un possibile futuro che si apre per voi. E' probabile infatti che arrivi una bella occasione e che possiate assolutamente realizzare una concretezza lavorativa che vi darà certezza. E' arrivato il momento di non pensarci troppo sù, e di agire con impulso e tempismo perfetti. Il vostro cielo vi apre possibilità inaspettate, ma voi dovrete coglierle subito anche se comporteranno una svolta o un abbandono di vecchie abitudini e l’avvio di qualcosa di nuovo. Il cielo è decisamente positivo per cinque magici giorni in cui anche il vostro astro guida Giove vi sorriderà e vi potrà portare lontano a farvi incontrare una persona a cui tenete che vive lontano da voi…

Oroscopo settimanale: Capricorno

E' una settimana veramente significativa, visto che il Plutone che ospitate verrà stimolato e scatenerà energie forti per tutto lo zodiaco. Sarà proprio Marte ad iniziare a farlo, e poi Venere, la lettura per voi come emittente di questi fasci di energia è semplicemente che sarete fautori di grandi cose e di decisioni molto forti in questo periodo che dipenderanno molto dalla personalità di ognuno di voi saper gestire bene. Dopo un grande stress ed un accumulo di tensione sarete pronti a fare defluire i vostri desideri i vostri disappunti e le vostre speranze in maniera davvero importante. Opterete per una serie di faccende risolutive al lavoro che coinvolgono però anche la vostra vita sentimentale e la vostra voglia di raggiungere obbiettivi familiari che vi diano struttura e consapevolezza…

Oroscopo settimanale: Acquario

Una splendida prima metà della settimana che vi incoraggia a fare bene e ad aprirvi a sentimenti ed ottimismo con molta facilità. Piccoli e piacevoli colpi di fortuna vi allieteranno, dandovi una serie di stimoli positivi, ed anche in amore vi sentirete coccolati ed amati. Ma proprio la stessa Venere entrerà in quadratura in Scorpione dandovi immediatamente la sensazione che dovrete difendere la vostra felicità conquistata da quelli che ritenete incubi del passato e persone che non si rassegnano a non fare più parte della vostra vita. Il vostro canonico senso della riservatezza potrebbe sentirsi disturbato e per questo non esiterete a riconfermare paletti a voi necessari per farvi sentire al sicuro. E' un momento in cui detesterete avere intromissioni o inquinamenti di energia che non gradite, un bellissimo progetto lavorativo vedrà finalmente la luce ed in amore sembrerà una favola da raccontare a pochissimi…

Oroscopo settimanale: Pesci

Inizia una fulgida ripresa per voi che osservando in prima fila il compiersi di una Luna Nuova avrete il privilegio della chiarezza. Una spinta fortissima in avanti dettata dall’irrequieto Urano che vi renderà immediati e dinamici, e pronti a partire verso nuove direzioni. Se poi nel fine settimana consideriamo che la bella Venere torna ad essere amica, c’è tutto quello che vi serve per superare il periodo di transitorietà confusa e fluttuante che avete appena vissuto e vivere in amore delle certezze che vi faranno felici. Non tralasciate di guardare a voi stessi come eroi per quanto bene avete resistito e con quanta rinnovata maturità avete affrontato il tutto! Intanto al lavoro novità che faranno il paio con l’amore, si cresce e si progettano nuove realtà!

