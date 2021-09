"Tutto accade", dal 22 ottobre il nuovo album di Alessandra Amoroso: "Racconta le mie scelte"

«Tutto accade racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. Tutto accade e non per caso, ma solo per chi ci crede».

A tre anni di distanza dal suo ultimo album di inediti, Alessandra Amoroso torna a raccontarsi attraverso la musica con «Tutto Accade» (Epic / Sony Music), il nuovo disco in uscita il 22 ottobre.

Ad anticipare l’uscita dell’album sarà il nuovo singolo «Tutte le volte», scritto da Davide Petrella e prodotto da

Francesco «Katoo» Catitti, in uscita il 3 settembre.

Nel 2022, poi, ci sarà il grande ritorno live con l’evento «Tutto Accade a San Siro», il 200esimo concerto della carriera dell’artista, previsto per il 13 luglio, in cui Alessandra per la prima volta si esibirà sul palco più prestigioso della musica pop e rock italiana e internazionale, quello di San Siro.

