Il campione olimpico Marcell Jacobs dice sì a "Ballando con le stelle": "Ma solo per una puntata"

Milly Carlucci "corteggia" Marcell Jacobs, che dice sì a "Ballando con le stelle" presto di nuovo in onda su Raiuno. Il velocista italiano è reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, dove si è aggiudicato il titolo di campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri.

Ora, dopo le fatiche atletiche, Jacobs si dice pronto a scendere in pista ma ad una condizione: fare il ballerino per una sera.

Jacobs - 26 anni - infatti non ha voluto partecipare al programma come concorrente fisso. "Farò il ballerino ma solo per una notte - ha spiegato al settimanale Di Più -. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità e tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni".

Ancora top secret il cast di questa nuova edizione. L'unico nome certo è quello di Morgan. Altre indiscrezioni parlano anche dell’ex calciatore Fabio Galante, del parrucchiere Federico Fashion Style, di Sabrina Salerno, di Dj Albertino e di Albano Carrisi. Gira voce anche per Maddalena Corvaglia, Mietta, Valeria Fabrizi. Il talent show ripartirà il 16 ottobre.

