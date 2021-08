Silvia Toffanin raddoppia, "Verissimo" andrà in onda anche la domenica pomeriggio

Silvia Toffanin torna in tv e raddoppia. Il suo ormai consolidato programma - "Verissimo" in onda su Canale 5 il sabato pomeriggio - raddoppia. La trasmissione infatti andrà in onda anche la domenica pomeriggio.

Tanti i cambiamenti nel palinsesto della rete Mediaset e dopo il nuovo programma di Anna Tatangelo, che di fatto toglie spazio a Barbara D'Urso, ecco la novità sul programma dell'ex letterina Toffanin.

"Verissimo" in onda la domenica pomeriggio partirà dal 12 settembre. “Il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante. Quello che conta veramente sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Grandi emozioni da vivere insieme. Verissimo raddoppia. Per la prima volta in onda di domenica pomeriggio e nel consueto appuntamento del sabato", recita il promo in onda in questi giorni.

© Riproduzione riservata