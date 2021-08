Oroscopo di oggi, 27 agosto 2021: una girandola di emozioni per lo Scorpione

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 27 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Esigenze professionali o un bisogno personale di cambiamento scuotono le vostre abitudini fino a rivoluzionare completamente l’assetto di casa.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna nel segno potrà darvi la capacità di tornare sui vostri passi, nel caso in cui vi doveste accorgere di essere decisamente fuori strada.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Diversamente dal solito, oggi la prontezza di riflessi sembra leggermente intorpidita. Una giornata di assestamento, di riflessione, in cui tutto tace.

Cancro. 22/6 – 22/7

Armonica al Sole, la Luna con un soffio di concretezza spazza via ogni pensiero. Il domani appare promettente e la stabilità un traguardo realizzabile.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Niente passi falsi sul lavoro: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle vostre finanze.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Momento poco brillante per la vita affettiva, dubbi e sospetti vi assillano. Dentro di voi troverete le risposte alle vostre domande: scandagliate!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una girandola di emozioni che riportano a galla vecchie ferite che ancora bruciano. Fate piazza pulita di questi ricordi e ragionate con il sentimento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La vostra capacità di analisi è il fulcro per risolvere ogni tipo di questione. Oggi preferireste far volare la fantasia, tuttavia armatevi di coraggio...

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Toro sostenuta dal Sole si rivela un’inesauribile fonte di sorprese. Grande privilegiato il cuore messo in subbuglio da inaspettate novità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Complice il quadrato Luna-Saturno, il lato più libertario di voi fa a pugni con il conformismo che tentate di dissimulare. Inutile prendersela con gli altri.

Pesci. 20/2 – 20/3

Navigate nel vostro mare blu sereni e senza pensieri, tutto tranquillo. L’amore scorre liscio come l’olio e andate sicuri verso la rotta.

