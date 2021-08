Oroscopo di oggi, 26 agosto 2021: l'Ariete ritrova l'entusiasmo, ecco perché

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 26 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna nel segno incontra Giove ed è subito... entusiasmo! Vacanze, spostamenti, trasferte si riveleranno un benefico cambiamento d’aria.

Toro. 21/4 – 20/5

Una giornata in prevalenza tranquilla. Potrete dare sfogo e soddisfazione a una sottile vena di pigrizia, concedendovi un meritato riposo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Grazie alla Luna, avete il controllo della situazione. Stando bene con voi stessi, siete propensi ad assumervi la responsabilità delle vostre azioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Circostanze irritanti dovute all’incertezza. Pigrizia e spinta ad agire non trovano un punto d’accordo. Dissapori con parenti, possibili emicranie.

Leone. 23/7 – 23/8

Coraggio, determinazione, sicurezza: con queste credenziali, potete arrivare dove volete, avere la meglio su un rivale, conquistare chi vi piace.

Vergine. 24/8 – 22/9

Alle prese con pensieri e riflessioni, nate dalla necessità di una verifica, apparite un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’intesa di coppia mostra i suoi punti deboli. Divergenze in merito al ménage a due e questioni di denaro, di principio o di potere scatenano il malumore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non tutte le faccende che riguardano la famiglia e la casa sono risolte, ma intanto la vita è meno complicata. Non fatevi distrarre da perplessità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La forza di rialzarvi e di rimettervi in gioco la trovate in voi stessi. Ma un po’ di gratitudine va alla Luna in Ariete che ricarica e incoraggia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Pungenti gli strali lanciati dalla Luna in Ariete. Nel lavoro non riuscite a cavare un ragno dal buco e tra le mura domestiche le vostre parole cadono nel vuoto.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in Ariete rispolvera il vostro smalto. Dinamismo e coraggio vi sostengono nella professione, mettendo in luce le vostre migliori qualità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Rilassatevi immergendovi in ambienti naturali. Trovate il tempo per i vostri hobby, sarà un toccasana per il corpo e per la mente.

