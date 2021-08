Oroscopo di oggi, 25 agosto: Vergine, atmosfera ideale per mettere a frutto le vostre capacità

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 25 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Un mercoledì contraddittorio, ricco di stimoli, ma anche di intralci. Per tirarvi fuori dai guai, imponetevi e prendete in mano la situazione.

Toro. 21/4 – 20/5

In amore mettete da parte divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravvivate la passione che vi ha unito, invece di ipotizzare il peggio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Battaglie sociali, conquiste, successi personali eleveranno di molto il livello della fiducia in voi stessi. Pensieri positivi mettono addosso l’allegria.

Cancro. 22/6 – 22/7

Qualche problema di lavoro vi tiene svegli la notte? Potete rivendicare ciò che vi spetta di diritto, ma aspettate, oggi l’emotività gioca a vostro sfavore.

Leone. 23/7 – 23/8

Complice la Luna in Ariete e lo sprint che immancabilmente vi infonde, controllate ogni circostanza e fronteggiate a testa alta gli eventuali ostacoli.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo azionario. Farete sicuramente centro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Ariete è opposta a Venere, procurandovi non pochi contrattempi e un po’ di tensione. Ripensamenti e indecisioni su tutta la linea.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Frenando l’impulsività che a volte vi induce in errore, senza dover rinunciare alle vostre aspirazioni, farete passi avanti sulla strada della riuscita.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Basta il transito della Luna in Ariete per tornare a sorridere. Grinta, energia e spinta ad agire vi fanno sentire di nuovo padroni della vostra vita.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in conflitto con Venere pone un punto interrogativo sulla giornata. Qualche ritardo, imprevisto o disguido dovrete metterlo in conto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine potrebbe cogliervi di sorpresa. Tutto ok se siete soli, ma se avete un partner, pensateci bene.

Pesci. 20/2 – 20/3

Cambiano i sogni, le prospettive e gli ideali. La creatività è il vostro punto di forza e l’intuito vi sostiene anche nelle decisioni più spinose.

