Oroscopo di oggi, 18 agosto 2021: Ariete, tenete al guinzaglio l’ostinazione e il nervosismo

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 18 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Tenete al guinzaglio l’ostinazione e il nervosismo, per non incrinare l’accordo con i colleghi e mandare all’aria un progetto importante.

Toro. 21/4 – 20/5

Complice la Luna in Capricorno, potete contare su un apporto di metodo e di logica per rimuovere eventuali ostacoli. La perseveranza vi premia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La necessità di adattarvi a nuovi scenari professionali non dovrebbe costituire una grossa difficoltà per voi, sempre che moderiate le aspettative.

Cancro. 22/6 – 22/7

Alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Fatevi aiutare da un amico.

Leone. 23/7 – 23/8

Operate con scioltezza e con il piacere di fare programmi e organizzare tempi e risorse. Unico neo: l’impazienza di raccogliere quanto seminato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con entusiasmo e grinta, affrontate doveri e incombenze ed una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti ma sicuri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare i problemi odierni. Difficili ma necessari chiarimenti con un familiare invadente.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sostenute dalla Luna in Capricorno che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerevoli chance per riuscire con successo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se per voi il denaro ha un valore relativo, vi farà piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cielo illuminato dalla Luna nel vostro segno. Nella professione andate forte, in amore non carburate: il binario imboccato è a scartamento ridotto.

Acquario. 21/1 – 19/2

In attesa di vederci più chiaro, al partner che vorrebbe certezze e rassicurazioni, darete risposte evasive, lasciando all’altro l’iniziativa.

Pesci. 20/2 – 20/3

È la giornata ideale per lavorare con profitto, per incontrare gli amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio di un’azione concreta.

