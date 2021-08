Oroscopo di oggi, 12 agosto 2021: giovedì dedicato all'amore per l'Acquario

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 12 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Luna stimolante in Bilancia, con tante incombenze da portare a termine e un’energia fattiva. Impegnatevi, e i risultati vi daranno ragione.

Toro. 21/4 – 20/5

Compiti odierni: lavorare di buona lena per impostare le solite mansioni quotidiane e concludere una trattativa con esito soddisfacente.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Luna complice per tutta la giornata. Attivatevi, poiché le circostanze ve lo consentono: testa e cuore procedono nella stessa direzione.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna in Bilancia vi guarda di traverso, ma il trigono Venere-Plutone vi fornisce un valido supporto in termini di solidi legami e lucidità.

Leone. 23/7 – 23/8

Le relazioni sociali sono buone, caratterizzate da disponibilità e comunicativa. Molti stringono alleanze di lavoro, altri nuove amicizie.

Vergine. 24/8 – 22/9

Niente male il trend sotto il profilo finanziario, potete esserne soddisfatti, anche se oggi per un soffio non avete beccato un’offerta speciale.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Luna tranquilla sulla vostra testa, garante di un’atmosfera piacevole e di un po’ di shopping, senza però stressare ulteriormente la carta di credito.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna posizionata alle vostre spalle privilegia la dimensione interiore. Ritmo lento e giusta distanza da ciò che non vi riguarda direttamente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Luna amichevole in sestile garante di serenità. Anche se di fronte a una scelta amorosa da tempo tentennate, almeno per oggi nessun aut aut.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vostra immagine non passa inosservata. Avete classe, stile e carisma, talento ma alla fine la prova decisiva la vince la professionalità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Luna in Bilancia in trigono: ne avete abbastanza per un giovedì a forma di cuore. L’amore fa scintille, dal flirt malandrino alla storia serissima.

Pesci. 20/2 – 20/3

Stima, sincerità e rispetto reciproco, le basi di una storia felice. Approfittate di un momento di intimità per confessare un peccato veniale.

