Oroscopo di oggi, 8 agosto 2021: ottima condizione di spirito per i Gemelli

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 8 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Voglia di svago da soddisfare, spendendo il tempo libero nei passatempi preferiti. Fa eccezione lo shopping selvaggio. Il denaro viene e va.

Toro. 21/4 – 20/5

Bersagliata da Urano, la Luna in Leone preannuncia una giornata delicata. Nella coppia, incomprensioni e sbalzi di umore vi vedono su fronti opposti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con la Luna in Leone andate sul sicuro, avete le carte in regola per divertirvi. Ottima condizione di spirito per coltivare nuovi interessi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Potrebbero presentarsi delle buone opportunità, che richiedono risposte precise e immediate. Se colte al volo, faranno bene al morale e alla carriera.

Leone. 23/7 – 23/8

Urano rema contro la Luna nel vostro cielo, facendovi perdere mordente e motivazione. Occhio agli affari, agli spostamenti, a ciò che dite e fate.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se state cercando un nuovo amore, non accontentatevi di storie all’acqua di rose, profumate ma inconsistenti. Urano e Venere vi sorprendono.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Complice la Luna in Leone, siete nello stato emotivo migliore per uscire, godervi attività piacevoli a cui non vi dedicate da un po’.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non è facile conservare il buonumore, con la Luna in quadratura a Urano. Fortunatamente avete degli alleati insostituibili: famiglia e partner.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in Leone è da sempre compagna di allegre scorribande e di successi. Incremento dell’autostima, incontri interessanti, nuove esperienze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il riposo del guerriero. Anche se il vostro non è un dolce far niente: la mente è sempre all’erta, impegnata nell’elaborazione di nuove strategie.

Acquario. 21/1 – 19/2

Disarmonica a Saturno, la Luna in Leone vi propina qualche gatta da pelare. I sentimenti, il lavoro, il prossimo: oggetti di cruccio e interrogativi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per precauzione, prendete le distanze da fatti o da coinvolgimenti che potrebbero rivelarsi snervanti e che non offrono niente in cambio.

