Oroscopo di oggi, 5 agosto 2021: buoni affari per il Leone, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 5 agosto 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

In caso di indecisione, un consulente vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri di petto... agite d’astuzia. Fascino e forma non mancano.

Toro. 21/4 – 20/5

Niente di meglio del passaggio della Luna in Cancro, per scacciare quel senso di irrequietezza che da un po’ di tempo incrina la vostra naturale vitalità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Curerete le finanze, mirando a ottenere risultati concreti. Vi muoverete con abilità, effettuando gli interventi richiesti dalle circostanze.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna nel segno, guadagnate in sensibilità e intuito. Se siete alle prese con una questione spinosa, fate leva sulla dolcezza, sarà più facile.

Leone. 23/7 – 23/8

L’ottima capacità di relazione vi aiuta ad allargare il giro di affari. Sfruttate ogni occasione per affermarvi in ambienti del tutto nuovi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se siete giù di corda, magari a fronte di una rottura affettiva, tuffatevi nelle braccia accoglienti dei vostri cari, vi doneranno ciò di cui avete bisogno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna vi rema contro, causando malumori in famiglia. Il vostro rigore va smussato. Date spazio al desiderio di movimento e di compagnia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli influssi positivi della Luna sono una manna per il vostro umore, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all’allegria.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Potreste avere l’opportunità di dare un assetto diverso a rapporti e situazioni, che il vostro impeto e la testardaggine hanno reso difficili.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano, ma non scambiate un sasso per una montagna... domani tutto o quasi tutto si appianerà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche problema di ordine burocratico o fiscale forse di vecchia data nel mirino della giornata. Datevi da fare per risolverlo definitivamente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Potrà essere un giovedì sereno, poiché riuscirete a trovare un equilibrio tra gli impegni e le responsabilità, e l’irresistibile voglia di sognare.

