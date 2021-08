Oroscopo: settimana di trasformazioni per l'Ariete, weekend magico per molti segni

Settimana che si apre con la grande opposizione Sole Saturno che metterà tutti di fronte alle esigenze interiori, un Mercurio esagitato che tende a dinamizzare impazientemente tutte le dinamiche ed il miracolo di una Luna splendida il prossimo fine settimana!

Ariete

“Punto di Talete” per voi! … cos’è, un aspetto che vi somiglia moltissimo, ovvero un punto di mediazione in un’opposizione che accorda uno dei due termini con un sestile di praticità e l’altro con un armonico trigono, ovvero la vostra immensa capacità di fare scaturire da una tensione l’energia propulsiva giusta che vi aiuterà e trasformerà ogni vostra vicissitudine in una calda estate piena di ritrovato dinamismo ed allegria. Anche nelle passioni una persona apparentemente distante vi darà prova del vostro interesse per voi. Il vostro cielo è di nuovo vivo e muove i primi passi verso qualcosa di fortemente trasformativo!

Toro

Ottima reazione la vostra al movimento planetario, seppure tutto non è ancora perfettamente armonico avete deciso di non subire il cambiamento ma di cavalcarlo ed adattarvi a nuove cose che sorprendono per primi voi stessi. Cambi di scelte, di decisioni che rompono qualsiasi forma di routine e vi faranno credere che finalmente siete arrivati al punto evolutivo giusto che vi trasforma e vi rende a vostro agio impedendovi di sopportare nell’amore e rifiutandovi di stare dove non volete. E' una vera e propria rivoluzione per voi, continuate a prendervi il tempo e lo spazio che desiderate…

Gemelli

“Se sei dei Gemelli tre giorni belli", cantava qualcuno veramente speciale… ed ecco che gli astri vi regaleranno appunto questo tempo fino a mercoledì dove tutto sembra condotto da un allegro andante di cui gioirete. Ma da giovedì il nervoso e sollecitante Urano vorrà mettere un po’ di fretta alle vostre vicissitudini facendovi desiderare di andare altrove, prendere tempo ed ottenere spazi e libertà a cui tanto mirate. Forse il vostro comportamento al partner potrà sembrare incomprensibile e per questo vi si raccomanda di misurare le parole, ma non fatevi remora ad accettare consigli che vi sono rivolti a fin di bene…

Cancro

Una settimana difficilotta per voi che sentite di dovere dimostrare la vostra integrità e la vostra efficienza in tutto. Forse in amore il partner vi chiede un di più, mentre al lavoro dovrete essere pazienti con chi ancora non vi lascia carta bianca o vi stimola a reagire in una maniera poco delicata per voi. Intanto il cielo prepara per voi un prossimo week end davvero dinamico, con qualche partenza o qualche stacco meritato che vi farà respirare. Il vostro animo si riempie di tante speranze che nessuno dovrà avere il potere di infrangere facendo leva sulla vostra sicurezza. Il vostro cielo vi raccomanda di volervi bene e di non sentirvi sempre sotto esame…

Leone

E' una settimana che vi mette a confronto con la vostra nemesi naturale. Il Sole si opporrà a Saturno e nel cielo brillante del Leone saranno chiari i limiti o le difficoltà che ancora vi impediscono di essere felici. Il vostro cielo è decisamente il più adatto a vivere la classica crisi che vi farà risorgere, assieme al segno dell’Acquario il vostro gestirà il conflitto Sole Saturno. Le ragioni dell’inverno e quelle dell’estate si scontreranno e vinceranno le gioie curate e le ragioni volute. In una guerra non ci sono mai vincitori né vinti, ma solo gradazioni di sconfitta, in un confronto planetario invece ci sono sempre gli elementi per fare un capolavoro delle nostre vite!

Vergine

Il vostro cielo è ben sorretto dai pianeti dell’amore, ma velatamente Sole e Mercurio tramano in dodicesima casa, ed ecco che anche se le cose vanno bene un’inspiegabile tensione che rende accelerato il tutto vi rende un po’ nervosi ed intrattabili. Il vostro cielo vuole rincorrere una felicità che ha tanto sospirato e crede di essere sempre in ritardo con lo scorrere delle cose. Ritrovate in voi lo spirito giusto e cercate di fare del vostro meglio per prendere in mano questi moti ondulatori dell’anima e fare sì che tutte le vostre esigenze di stabilità e certezza dipendano solo da voi. E vedrete che ogni cosa velocizzerà il suo cammino felice per venire a voi, il cielo illumina sempre le parti di noi che vanno attenzionate, ma a noi la capacità di leggerle per ciò che sono: opportunità!

Bilancia

E' un cielo molto curioso il vostro che stimola la vostra il vostro essere vigili in maniera quasi ossessiva. E come se voleste captare qualcosa a tutti i costi dal partner qualcosa che vi motivi o vi scoraggi, qualcosa che sembri darvi una fortissima tensione. Sono risposte quelle che cercate e nulla vi fermerà dal trovarle, ma non per questo dovrete commettere l’errore di non godervi i momenti e di proiettare nel futuro una serie di aspettative che potrebbero rovinare le fasi crescenti o trasformative del vostro rapporto. Nel comunicare quindi state attenti a come vi porrete, mentre il prossimo week end si prepara una Luna magica che non mancherà di rendere magico tutto!

Scorpione

Un cielo abbastanza complesso per voi che state facendo di tutto per ovviare alla latitanza di una serie di appoggi planetari che non favoriscono certo il periodo. Il cielo vi obbligherà a fare in modo di darvi anima e corpo al lavoro anche se non è proprio il periodo più fulgido, ma lo userete come cura e come distrazione da altri versanti che ancora vi chiedono di pazientare poiché gli sviluppi che desiderate ancora non trovano le condizioni giuste per materializzarsi. Il vostro impegno sarà notevole ed imparerete a gestire le difficoltà anche mitigando la vostra fortissima reattività. Una Luna molto speciale nel prossimo week end cambierà le cose, questa settima l’opposizione Saturno Sole vi obbligherà a stare un po’ silenti per non incappare in turbini che potrebbero travolgervi …

Sagittario

Mercurio sembra scalpitare per sollecitarvi ed è vero che ha potuto già ottenere risultati positivi sulle vostre relazioni migliorando la comunicazione ed aprendo delle finestre di novità con alcuni che non conoscete ancora bene. Il vostro animo non cederà certamente e si armerà di grande coraggio anche affrontando la copiosa quantità di richieste d’ascolto e di attenzioni affettive ed amicali che vi pioveranno addosso. Probabilmente il partner sarà un po’ nervoso, ma forse riuscirete a convincerlo ad investire verso direzioni più costruttive di realizzazione. Il vostro cielo è decisamente stupendo quando nel week end la Luna brillerà di magia estiva e sarà assolutamente corroborante per voi!

Capricorno

E' un cielo molto impegnativo questo che vedrà Saturno impegnato in una grande opposizione, il cielo quindi vi limiterà essendo il vostro astro guida così indaffarato. Cercate di non impelagarvi in nuovi progetti o collaborazioni che non reggerebbero bene, il vostro animo è diretto e deciso ed in questo momento potreste avere la sensazione di reggere da soli un sistema che riguarda tutti, ma solo voi faticate per portarlo avanti. Non sentitevi così ed aspettate tempi migliori per ricevere gli apporti che vi faranno sentire bene e sorretti. Questa settimana non pensate troppo alle prospettive ma concentratevi sul presente e godete di poche cose ma fatte bene, anche in amore sarà utile avere a che fare con un partner davvero sereno…

Acquario

Una settimana difficile se non vi appellerete alla vostra geniale capacità di comprendere il momento e come usare le energie e le risorse a vostra disposizione. Il cielo vi metterà a dura prova con uno scontro tra Saturno e Sole, mentre la vostra energia comunicativa sarà sollecitata da Mercurio che dovrete tenere a freno per non incorrere in malintesi. In tutto questo un colpo di fulmine è possibile, ma solo se sarete sintonizzati. Il vostro animo rincorre una voglia di cambiamento e di scelte nuove, tutte operabili e possibili a partire dal prossimo week end quando l’opposizione della Luna vi permetterà di tirare infine le fila di tutto, non è semplice ma ve la caverete benissimo!

Pesci

Una stupenda Venere vestirà i panni di un’ambasciatrice perfetta tra voi ed il cielo, coinvolgendo Urano e dandovi le energie giuste per essere sempre seduttivi ed amare. Il vostro animo non è fermo come pensate e non c’è noia che possa farvi passare la voglia di amare e di essere felici. Fate quindi del vostro meglio per vivere quanto c’è da vivere in quest’estate che vi lascia orfani di alcune certezze ma che in cambio vi ha regalato la certezza di voi stessi. Venere con il suo punto di Talete provvidenziale vi aiuterà a riconquistare il gioco della seduzione e vi riempirà di attenzioni ed amore. Un bellissimo colpo di fulmine è possibile, per tutto il resto rilassatevi e godetevi un’estate a sorpresa !

© Riproduzione riservata