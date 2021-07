Nuovo set per Sharon Stone: "Ho chiesto il vaccino per tutti, hanno minacciato di licenziarmi"

Sul set di un nuovo film, Sharon Stone ha raccontato di aver chiesto alla produzione di rendere obbligatorio il vaccino per tutto lo staff impegnato nelle riprese al via ad Atlanta. Una richiesta che non solo non è stata accolta, ma che è stata accompagnata anche da una "minaccia di licenziamento".

“Se parteciperò prima che chiunque sia vaccinato? No, non lo farò - ha detto l'attrice -. Sono stata minacciata di perdere il lavoro? Sì. Perderò il lavoro se qualcuno sul set non sarà vaccinato? Sì”.

L'attrice ha deciso di parlare pubblicamente di quanto accaduto, condividendo un video sui social. Non è la prima volta, dall'inizio della pandemia, che capita un fatto del genere. Anche Sean Penn - pochi giorni fa - ha abbandonato il set della serie tv Gaslit annunciando che sarebbe tornato solo dopo la vaccinazione di tutti i membri del set.

