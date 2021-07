Oroscopo di oggi, 30 luglio 2021: seratina niente male per i nati sotto il segno del Toro

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 30 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Animati dalla quadratura Luna-Plutone, sarete abili nel condurre le trattative in modo da rigirare la situazione a vostro vantaggio. Ma che fatica!

Toro. 21/4 – 20/5

Seratina niente male, con l’arrivo della Luna che si pone in trigono con Marte. Una nuova conoscenza potrebbe farvi nascere un’intensa curiosità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Pensieri luminosi e ottimisti vi guideranno nelle scelte che farete, e pur se non seguirete sempre le regole... magari ne inventerete di nuove!

Cancro. 22/6 – 22/7

Sistemate un po’ di disordine accumulato nei cassetti o negli armadi, e anche i pensieri, ingarbugliati dalla Luna, si faranno più chiari.

Leone. 23/7 – 23/8

Per non perdere di vista gli obiettivi principali, vi viene in soccorso l’energica Luna in Ariete. L’importante è non perdervi in chiacchiere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Che senso ha mettervi in ghingheri, accendere la musica e voler rimanere da soli? Il coraggio che vi manca ve lo donerà il trigono serale Luna-Marte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un lieve blocco a livello mentale potrebbe essere lo scoglio da superare per via dell’opposizione lunare. Affidatevi alle sensazioni più profonde.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sarete capaci di guardare una piccola critica ricevuta in maniera positiva e a non abbattervi per questo. Utilizzate al meglio ogni esperienza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Basterà uno dei vostri migliori sorrisi, per scongelare immediatamente il vostro interlocutore, grazie al calore della Luna ancora in Ariete.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il desiderio di vendicarvi per un torto subito potrebbe essere forte, a causa della disarmonia lunare con Plutone, ma ne vale davvero la pena?

Acquario. 21/1 – 19/2

Potreste aver bisogno di aiuto e il sestile lunare con Giove fa proprio al caso vostro. Molte persone faranno a gara per darvi manforte.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non fatevi coinvolgere troppo in una discussione di affari. Se tra i due litiganti il terzo gode, capite bene che non conviene bisticciare.

