Oroscopo della settimana, una stupenda luna illumina il cielo di tutti i segni

Il Sole brillerà luminosissimo in Leone, Venere si defila misteriosa in Vergine ed una stupenda Luna brillerà in Acquario, questa settimana sarà un’esplosione di luce nel cielo dei dodici!

Ariete

Il vostro cielo perde l’ appoggio della bella Venere per corroborarvi invece di pura energia solare, l’ appoggio del grande luminare infatti sembra volere centrare le energie verso l’ interno e favorire uno sviluppo più controllato e centrato delle vostre vicissitudini che sembrano assolutamente più vantaggiosamente condotte, forse anche un po’ di disillusione affettiva, ed un calo dell’ incanto tipico dell’ innamoramento saranno rilevabili, ma è una più veritiera e lucida presa di coscienza della natura affettiva, il cielo intanto prevede importanti trattative lavorative…

Toro

Il cielo per voi muta ancora ma finalmente arriva Venere a darvi man forte e a stabilizzare le vicissitudini affettive in maniera meno accesa ma decisamente più alla ricerca di una serenità e di una stabilità che apprezzerete di più e meglio, anche se Marte rimane ancora irritante nervoso, ed il Sole vi obbliga a prese di posizione che ancora non potrete declinare per amor proprio, le vostre idee si scontrano con una realtà davvero tosta ma che vi fa recuperare la grazia forte ed irremovibile della vostra comodità, adesso combatterete con le vostre armi, e per i vostri obbiettivi, intanto una migliore programmazione lavorativa diventa un progetto nella vostra mente…

Gemelli

Un cielo decisamente movimentato e confuso, con tantissimi cambi planetari, il vostro intento è decisamente più forte nel fare valere la vostra voce ed opinione, ma non sempre avrete questa settimana interlocutori adeguati, il vostro intento sarebbe quello di rimettere in ordine le cose in amore dato che la quadratura di Venere che inizierà vi metterà alle strette, mentre in il Sole centrerà molto sul vostro io, con il rischio di farvi risultare un po’ autocentrati nella vostra visione delle cose, il vostro astro Mercurio iperattivo più che mai facendovi correre il rischio di non trattenere le parole quando è il caso, intanto al lavoro si prepara un cambio importante che determinerà la vostra carriera futura…

Cancro

Se avete paura che il sole vi abbandoni e che perdiate un po’ di quella vitalità che vi contraddistingue soprattutto d’estate, vi sbagliate di grosso, il cielo vi sta rifornendo di una grande vitalità comunicativa, comica e curiosa tipica della vostra indole quando è… in "sì"! La voglia di evasione potrebbe portarvi una nuova percezione delle cose, ed un piccolo spostamento determinerà benessere, e voglia di rassicurazione negli aspetti, sapete perfettamente di essere un segno legato alla magia e a delle forti percezioni intuitive, bene gli astri vi vogliono ancora una volta così acuti da ricavare ogni verità che vi serve tra le righe senza fare domande e questa attitudine sarà quanto mai utile questa settimana sia in amore che al lavoro…

Leone

Il cielo si farà ancora più infuocato per voi questa settimana in cui il Sole entrerà ospite trionfale e graditissimo tra i vostri gradi, siete il segno del Sole, e questo potenzia moltissimo la configurazione, mentre la presenza di Marte accende fuochi passioni e …un po’ di tensione, sarà importantissimo per chi vi sta vicino questa settimana agire secondo il vostro volere per accontentarvi, la vostra volitività si scontrerà con ciò che cozza nella vostra esistenza e le coppie si dovranno trovare all’ unisono, mentre al lavoro una vostra brillante idea vi rimette in azione e vi fa progettare quanto meno un nuovo inizio, ma vorrete lasciarvi alle spalle una serie di ricordi non soddisfacenti …

Vergine

È una settimana complessa e piena di eventi zodiacali importantissimi, il vostro cielo vi mette nelle condizioni di volere desiderare una nuovo approccio ed una nuova realtà verso i sentimenti in cui rimetterete ordine con l’ ingresso della bella Venere che sta ottenendo un taumaturgico effetto sulla vostra realtà , al prezzo però forse di una razionalizzazione ed una meccanizzazione dei sentimenti che potrebbe risultare eccessiva per il partner, ma molto confortante per voi, il vostro cielo vi obbliga a chiedervi ancora una volta cosa vi manca, con la configurazione del Sole in dodicesima casa, ed il fine settimana, che sarà caratterizzato da importantissimi influssi lunari vi confonderà un po’ le idee intuendo che alcuni dei vostri rapporti amicali e lavorativi potrebbero non godere della serenità che pensate…

Bilancia

Il vostro cielo si aggiusta ulteriormente, mentre il Sole torna amico e la settimana sarà interessantissima per i risvolti interiori che porterà la Luna, Marte diventa più controllabile e pieno di energia vitale e passionale, lo zodiaco vi consiglia in questa settimana di sostare un po’ di essere morbidi anche se avete dentro un foco ardente desideroso di conquistare certezze e desideri, ma dovrete stare molto attenti a non chiedere troppo e a rendervi capaci di fluire in maniera ordinata e serena, il fine settimana con delle intuizioni notevoli avrete comunque risposte ed un senso di compiutezza di eventi che chiuderanno molti cerchi e vi daranno una visione chiara ed anticipatrice della realtà…

Scorpione

È una settimana in cui molti processi interiori troveranno spazio per compiersi e diventare dei consapevoli modi di agire e di vivere la vostra vita, il vostro cielo affronta una quadratura dal sole che impone una serie di limiti di cui sarete consci, ma accetterete la realtà concentrandovi su un progetto lavorativo che vi intriga parecchio, e che vi mette nelle condizioni di decidere con chi dividerlo e farlo diventare una base aggregativa inclusiva da cui ripartire, o centrare su di voi lo sviluppo che vi aiuterà a vivere una prossima realizzazione da voi stessi per voi stessi, è il momento anche di fare il punto della situazione in amore dove una bella Venere dovrà essere più forte di ogni vostra insicurezza…

Sagittario

Il cielo migliora sensibilmente cono il Sole in Leone, e voi corroborati da nuove energie vi sentite più forti, ma ancora continuano critiche e messe in discussione della vostra realtà lavorativa ed affettiva, da parte vostra e di qualcuno vicino forse vi sentite sotto osservazione, forse ammettere che le cose hanno bisogno di una nuova configurazione e non di una stantia garanzia di sicurezze che non evolvono la vostra realtà, Venere entra in quadratura ed ancora una volta in amore dovrete essere i più forti e mandare avanti il tutto se vi sentite motivati, il vostro cielo vi consiglia di evitare di confliggere ma di riflettere su come volete andare avanti nella vostra vita e se vi serve qualcosa di più intenso, al lavoro si sconsiglia il conflitto…

Capricorno

Questa è la settimana adatta a decidere cosa vorrete portare con voi nella vostra evoluzione o no, osserverete molto e prenderete finalmente le decisioni che dovrete prendere, il vostro cielo vi consiglia di fare ancora una volta un passo indietro e di sospendere il giudizio, come una serena preparazione a ciò che di inevitabile dovrà succedere nella vostra realtà, la Luna che si compirà piena alla fine della settimana compirà una magia importantissima, facendovi finalmente scendere in campo ed attivare un progetto che inseguivate da tempo che finalmente vi regala una libertà tanto desiderata, un margine nuovo ed un campo di azione indipendente che vi permette di stare bene e di aprirvi a nuovi sogni, anche se l’ estate non è la vostra stagione migliore certamente tutto migliorerà gradevolmente, ed in ultimo Venere amica vi renderà felici…

Acquario

La vostra è sicuramente la configurazione più magica dello zodiaco in questa settimana di luce accecante dove il Sole sarà in opposizione e vi metterà a tu per tu con tutta la tematica che riguarda voi e gli altri, stanchi di ripetitività e di poca chiarezza sarete pronti cambiare tutto nella vostra vita, con lucidissima coscienza, mentre la Luna si compirà proprio nei vostri gradi, accesi quindi in entrambe le dimensioni diurne e notturne, nel vostro io e nel rapporto con l’ esterno, nella vostra vita pratica come in quella interiore ed affettiva, luce, quindi vita, e chiarezza da tutte le parti, vi sentirete liberi e con la voglia di cambiare tutto senza avvertire nostalgia o dolore, mentre amore e passione vi chiederanno di essere chiari, o di andare, o di rimanere, è sempre molto particolare la vostra maniera d’ amare, presentissima ed assentissima al tempo stesso…

Pesci

È una settimana che richiederà molta diplomazia, e vi aiuterà a sondare quanto siete maturati, Venere sarà opposta e voi dovrete essere molto abili a non lasciare dubbi o ambiguità nel partner o in qualcuno interessato a voi poiché non verrà registrata come seduttività ma come ambiguità, cercate quindi di decidere cosa vi fa stare bene e come non compromettere un equilibrio che siete stati bravissimi a conquistare, è un momento di magia comunque, sembrate di nuovo attratti da voi stessi e meno bisognosi della conferma altrui, più maturi e versati per una riscoperta di qualcosa di antico in voi, è un momento ottimo per riprendere vecchi rapporti o vecchie abitudini tralasciate…

