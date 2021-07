Oroscopo di oggi, 14 luglio 2021: avventura e romanticismo per la Vergine

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 14 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se non avete abbastanza elementi per dare un giudizio, molto meglio allora per il momento sospenderlo, piuttosto che sbagliare clamorosamente.

Toro. 21/4 – 20/5

In arrivo piacevoli amicizie, sia sui social che nella vita reale. Darete il massimo, se ci metterete un pizzico di fantasia creativa e di apertura.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Accantonate le stravaganze: anche se adesso qualcosa vi intriga, alla lunga potrebbe portarvi fuori strada. E poi quanto tempo perdereste inutilmente!

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Mercurio in casa vostra, in questo periodo vi farete più furbi e fuggirete le situazioni dispersive: non ci cavereste un ragno dal buco!

Leone. 23/7 – 23/8

Piuttosto che esplorare nuovi territori per oggi vi accontentate di quelli che già conoscete, magari però facendo più attenzione ai particolari.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il trigono della Luna con Urano porta un pizzico di avventura e di romanticismo in dono. Sta a voi, se accettarlo o se chiuderlo fuori della porta.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Bussate a più porte e inviate domande senza rimuginare troppo e impelagarvi nei dettagli. Come dice il proverbio: “Aiutati, che il ciel ti aiuta!”.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna vi favorisce apertamente, e vi consente di abbandonare la vostra ritrosia e la vostra reticenza alle quali a volte siete troppo attaccati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Spegnete sul nascere ogni possibile discordia, evitando di ingigantire oltremodo gli alterchi. Siete sotto il tiro della disarmonia della Luna.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non potete fare a meno di pensare positivo, grazie alla Luna nell’amica Vergine che vi spinge ad andare anche oltre i vostri orizzonti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non concentratevi solo sui vostri bisogni e sulle vostre necessità, ma abbiate un occhio di riguardo anche per le persone con cui condividete tempo e spazio.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’intralcio della Luna in sosta nel vostro segno opposto non è il massimo, se dovete prendere importanti decisioni che riguardano la coppia.

