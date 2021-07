Oroscopo di oggi, 13 luglio 2021: Cancro, qualcuno trama alle vostre spalle

L'oroscopo di oggi, 13 luglio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Darete il vostro prezioso contributo anche dove non vi sembra che sia accolto all’unanimità. Rendete più chiaro il messaggio, semplificandolo.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna nell’affidabile Vergine, sarete puntuali negli appuntamenti e precisi nell’attenzione ai minimi particolari, scrutando a dovere ogni cosa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una lamentela, unita alla quadratura lunare, rischia di rovinarvi la giornata. Ma voi giocate d’astuzia e non vi fate prendere in contropiede.

Cancro. 22/6 – 22/7

Qualcuno trama alle vostre spalle, ma voi, per merito del sestile della Luna con Mercurio, avete gli occhi ben aperti e lo smascherate senza pietà.

Leone. 23/7 – 23/8

Avrete gran fiducia nelle vostre capacità, grazie alla congiunzione Venere-Marte. Non c’è situazione della quale non vi sentiate all’altezza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se volete restare in forma, occhio alla dieta. Per colpa dell’opposizione della Luna con Giove, la fame vi perseguita: mangiate più frutta fresca.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Nonostante qualche piccola difficoltà nell’esprimere il vostro giudizio, non vi nascondete dietro all’operato altrui, e questo vi farà onore.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Invogliati dal sestile lunare, vi lascerete coinvolgere in qualcosa di interessante, possibilmente anche prevedendo la giusta remunerazione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un acquisto poco mirato vi ha tenuto sulle spine e appesantiti dalla Luna, non avete fatto il reso entro il tempo necessario. Riciclatelo come regalo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Proposte allettanti, con l’appoggio della Luna in Vergine. Non tiratevi indietro all’ultimo minuto e non preoccupatevi dei cambiamenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

La vostra produttività non è al top, anche perché piuttosto che andare dritti al sodo, vi state perdendo in un dedalo di dettagli pressoché inutili.

Pesci. 20/2 – 20/3

Negli affari meglio evitare come la peste imprudenze ed eccessi. Luna è opposta a Giove: seguite questo consiglio e restate sul sicuro.

